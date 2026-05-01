 Pančevačka bolnica i UKCS zajedno u borbi za najteže srčane bolesnike

Pacijenti iz celog Južnog Banata kojima konvencionalni lekovi više ne pomažu dobili su novu nadu. Direktora Klinike za kardiohirurgiju UKS-a, prof. dr Svetozara Putnika, i kardiološkinju dr Emiliju Nestorović ugostili su pančevački kardiolozi kako bi produbili saradnju na polju lečenja najtežih oblika srčane insuficijencije prenosi RTV Pančevo.



Mehanička pumpa kao „most” do novog srca

Kada srce radi na minimumu i sve druge metode lečenja su iscrpljene, rešenje je mehanička potpora cirkulacije – savremena srčana pumpa. Ovaj uređaj se ugrađuje direktno u srčanu kesu i imitira prirodan rad srca, omogućavajući pacijentima da „kupe vreme” do pojave odgovarajućeg donora.

„Ovo su savremeni uređaji sa kojima ljudi žive gotovo potpuno normalno. Imamo pacijente koji sa pumpama žive duže od deset godina, fizički su aktivni i imaju kvalitetan život”, istakao je prof. dr Svetozar Putnik. On je dodao da je ove godine u Srbiji već urađeno devet transplantacija srca, što je značajan napredak za domaće zdravstvo.



Brza dijagnostika spasava život

Ključ uspeha lečenja je u vremenu. Cilj ove saradnje je da lekari u Pančevu na vreme prepoznaju pacijente čije srce slabi iz dana u dan i upute ih u referentne centre u Beogradu (UKCS i Institut „Dedinje”) pre nego što dođe do nepovratnih oštećenja drugih organa.

Dr Stanislav Milošević, načelnik Internističkog bloka bolnice u Pančevu, naglasio je važnost ove posete za mlađe pacijente:

„Ugradnja mehaničke pumpe omogućava da aparat privremeno preuzme funkciju srca. Naši pacijenti će sada biti lečeni najsavremenijim metodama koje medicina poznaje, što je za one u najtežem stanju jedina preostala nada.”

Ovom saradnjom, Pančevo se čvrsto pozicionira na mapi zdravstvenih centara koji primenjuju najnovije protokole u kardiologiji, pružajući pacijentima u terminalnoj fazi bolesti realnu šansu za nastavak života.

(RTV Pančevo)