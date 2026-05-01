„Smanji otpad – doniraj odeću“: Uspešna akcija solidarnosti i ekologije u Vršcu

U okviru tradicionalne kampanje „April – mesec čistoće“, na platou Agriko pijace u Vršcu danas je održana akcija „Smanji otpad – doniraj odeću“. Ovaj događaj uspešno je spojio ekološku svest o važnosti ponovne upotrebe materijala sa najlepšim ljudskim vrednostima – solidarnošću i humanošću.

Cilj akcije bio je smanjenje tekstilnog otpada i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija. Sva prikupljena garderoba i obuća namenjena je štićenicima Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve, kao i Crvenom krstu Vršac.

Događaj je protekao u znaku mladosti i edukacije, a poseban doprinos dali su najmlađi Vrščani. Učestvovala su deca iz Predškolske ustanove „Čarolija“, učenici osnovnih škola „Mladost“ i „Vuk Karadžić“, kao i đaci Poljoprivredne škole Vršac. Kroz ovaj primer, mladi su pokazali da se o životnoj sredini i bližnjima brine od najranijeg uzrasta.

Organizatori su poručili da je ovakav odziv građana i institucija najbolji pokazatelj da Vršac neguje kulturu zajedništva i ekološke odgovornosti.

(Pančevac)