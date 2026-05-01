Jovan Caran najbolji mladi rukovalac poljoprivredne tehnike u Srbiji
Jovan Caran, Poljoprivredna škola Josif Pančić, republičko takmičenje, Pančevo, poljoprivredna tehnika
14:00
01.05.2026
Jovan Caran, Poljoprivredna škola Josif Pančić, republičko takmičenje, Pančevo, poljoprivredna tehnika
PANČEVO – Poljoprivredna škola „Josif Pančić“ još jednom je potvrdila status jedne od vodećih obrazovnih ustanova u zemlji. Jovan Caran, učenik završne godine na smeru rukovalac poljoprivredne tehnike, osvojio je prvo mesto na jubilarnom 40. Republičkom takmičenju poljoprivrednih škola, koje je sredinom aprila održano upravo u Pančevu.
U izuzetno jakoj konkurenciji, gde je svoje veštine odmerilo 13 najboljih predstavnika škola iz cele Srbije, Jovan je pokazao najviši nivo teorijskog znanja i praktičnih veština. Njegov uspeh rezultat je četvorogodišnjeg truda, ali i posvećenog rada sa mentorkom, profesorkom poljoprivredne grupe predmeta Slavicom Bubulj.
„Izuzetno sam ponosna na Jovana. Biti najbolji među najboljima u državi velika je čast, a on je dokazao da se rad i ljubav prema struci uvek isplate“, istakla je profesorka Bubulj nakon proglašenja pobednika.
Povodom ovog velikog uspeha, u prostorijama škole upriličen je svečani prijem. Direktorka škole, Vesna Aleksić Živanov, uručila je Jovanu nagradu i priznanje, naglasivši da je on na najbolji mogući način prezentovao školu i Pančevo.
„Ovakvi rezultati su motivacija za sve naše učenike i nastavnike. Jovanov uspeh pokazuje da naša škola obrazuje vrhunske stručnjake spremne za izazove u poljoprivredi“, poručila je direktorka Aleksić Živanov.
Osvajanjem prve nagrade na republičkom nivou, Jovan Caran je na najlepši način krunisao svoje srednjoškolsko obrazovanje, ostavljajući primer budućim generacijama učenika škole „Josif Pančić“.
(Pančevac)