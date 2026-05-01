Pančevo Politika i društvo

Pančevo: Više od 700 korisnika penzija putuje besplatno u banje i lečilišta

15:00

01.05.2026

Pančevac

 Ove godine u banje i lečelišta o trošku PIO Fonda sa teritorije koju pokriva filijala Pančevo   putovaće  731 korisnik penzije, kaže Tanja Vergić Topić, direktorka pančevčke  filijale. Obaveštenje o banji  koju su korisnici dobili  PIO Fond šalje obaveštenja, a banja će ih pozvati za dalji dogovor, kažu u pančevačkoj filijali PIO Fonda. 

Za banje koje se nalaze na teritoriji Vojvodine, pančevački PIO Fond već je dobio   termine, dok će  penzioneri koji putuju u lečelišt na teritoriji uže Srbije o teminu se dogovoriti sa banjama.

Besplatna rehabilitacija u banjama i ove godine pruža priliku penzionerima da unaprede svoje zdravlje. Uz podršku države, hiljade najstarijih sugrađana dobiće šansu za odmor, oporavak i druženje.

(RTV Pančevo)

