Pančevo: Više od 700 korisnika penzija putuje besplatno u banje i lečilišta

Ove godine u banje i lečelišta o trošku PIO Fonda sa teritorije koju pokriva filijala Pančevo putovaće 731 korisnik penzije, kaže Tanja Vergić Topić, direktorka pančevčke filijale. Obaveštenje o banji koju su korisnici dobili PIO Fond šalje obaveštenja, a banja će ih pozvati za dalji dogovor, kažu u pančevačkoj filijali PIO Fonda.

Za banje koje se nalaze na teritoriji Vojvodine, pančevački PIO Fond već je dobio termine, dok će penzioneri koji putuju u lečelišt na teritoriji uže Srbije o teminu se dogovoriti sa banjama.

Besplatna rehabilitacija u banjama i ove godine pruža priliku penzionerima da unaprede svoje zdravlje. Uz podršku države, hiljade najstarijih sugrađana dobiće šansu za odmor, oporavak i druženje.

