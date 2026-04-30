Radno vreme JKP „Higijena” tokom prvomajskih praznika

PANČEVO – Javno komunalno preduzeće „Higijena” Pančevo objavilo je izmenjeni raspored rada svojih službi tokom predstojećih praznika, 1. i 2. maja.

Prema saopštenju preduzeća, radne jedinice će funkcionisati po sledećem režimu:

Uprava i administracija: Zgrada direkcije u Cara Lazara 57 neće raditi u petak, 1. maja.

Uslužni centar: Šalteri u Dimitrija Tucovića 5 biće zatvoreni u petak i subotu (1. i 2. maja).

Parking-servis: Naplata parkiranja na zoniranim mestima neće se vršiti od petka, 1. maja, do nedelje, 3. maja. Služba „pauk” biće u stanju pasivnog dežurstva.

Zoohigijena: U petak, 1. maja, radiće od 7 do 15 sati, dok će tokom vikenda biti organizovano dežurstvo do podneva.

Ekosirovina: Centar u Vlasinskoj 1 radiće u petak od 6 do 14 sati.

Čistoća: Radne jedinice „Iznošenje otpada” i „Čistači” radiće po uobičajenom rasporedu, bez prekida tokom praznika.

