Zora Dobričanin o tragedijama koje su potresle Srbiju

Advokatica Zora Dobričanin bila je gost u podkastu „Za našim stolom“ na K1 televiziji gde je govorila o tragedijama koje su potresle Srbiju.

Kako je rekla, smatra da masovna ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar“ i Duboni, kao i pad nadstrešnice u Novom Sadu, nisu izolovani incidenti, već da iza njih stoji dublja i opasnija pozadina.

– Verujem da to dolazi spolja. Zaista se nadam da neke službe bezbednosti, ne samo naše već šire, rade na tome, one koje u to nisu umešane. Govorim sada strašnu stvar, što znači da sumnjam da neke službe, odnekud, jesu umešane. Iako neki govore da je to teorija zavere, ispostavilo se da su sve teorije zavere zapravo tačne u mnogim stvarima o kojima sam do sada pričala, čak i u slučaju Epštajn – rekla je Zora i dodala:

– Morate se baviti time, ne možete površno posmatrati stvari. Ako vidite status na Fejsbuku ili Vocapu i smatrate da ste se informisali, tako samo možete postati žrtva manipulacije. Da biste zauzeli ovakve stavove, morate mnogo da čitate tuđa mišljenja i da od tih informacija, svojim mozgom, ukoliko ste zdravi i dovoljno obrazovani u toj oblasti, iznosite zaključke. Propratite šta se značajno desilo istog dana kada i slučaj u ‘Ribnikaru’, u razmaku od pola sata. Pogledajte vezu između dečaka iz ‘Ribnikara’ i svega što se desilo sutradan u Duboni. Pogledajte šta je prethodilo tim događajima, kakve su posledice i koliko je žrtava. Najviše me mrze kada spomenem da je možda i nadstrešnica deo toga, ali ja to tako mislim, makar me streljali pred streljačkim vodom, ja ću da kažem.

Advokatica je objasnila da ovi događaji, prema njenom mišljenju, ispunjavaju definiciju terorističkih akata jer im je zajednički cilj, izazivanje straha velikih razmera.

– Ovde imamo veliki broj mrtvih koje je usmrtilo krivično neodgovorno lice; u Duboni imamo žrtve koje je usmrtilo mlađe punoletno lice; a onda imamo nadstrešnicu, javno mesto gde se ljudi osećaju najsigurnije jer je objekat relativno nov. Teroristički akti upravo to žele da proizvedu. Svi smo u strahu: niko više ne stoji pod nadstrešnicom, ljudi se plaše da pošalju decu u školu. Prvo se desilo u školi, drugo za vreme praznika kada su ljudi najopušteniji, a treće dok su čekali voz. Sve to je proizvelo strah ogromnih razmera, mnogo smrtnih posledica i političke implikacije – rekla je ona.

Naglasila da se ovim pitanjima mora baviti Tužilaštvo za organizovani kriminal.

– Govorim ovo sa aspekta krivičnog prava i krivičnog dela terorizam. Imate sve elemente i istraga može da se pokrene u tom smeru. Ne znam zašto se to ne radi. Više tužilaštvo u Beogradu je uradilo šta je moglo, iz maltene izgubljenog slučaja, gde je izvršilac neodgovorno lice, napravili su veliku stvar. Oni koji hoće da mi se suprotstave sa teoretske strane kažu da nemamo političku pozadinu. Kažem im, nemamo je ako ne razmišljate. Nemamo ni istragu koja se time uopšte bavila, a posledice su očigledne. Mislim da ćemo dočekati da se dokaže da je ovo što govorim tačno – rekla je ona.

„Dugujem ovo deci iz belih kovčega“

Zora se osvrnula i na bezočnost onih koji su, prema rečima predsednika države, tražili da „odvedu“ dečaka ubicu, naglašavajući da to nije bila slučajnost već zadatak.

– Mnogo se izlažem ovim što ću reći, ali onaj ko je došao kod predsednika države i tražio da vode Kostu , a predsednik je to rekao za jednu Novu godinu na televiziji Pink, taj to nije uradio iz radoznalosti. To je sigurno preneta nečija poruka i izvršavanje zadatka. Neka sam se zamerila celoj planeti ovog trenutka, ali ja to moram da kažem zbog onih deset grobova iz ‘Ribnikara’, zbog onih devet belih kovčega dece koja život nisu okusila. Moram to da kažem zbog svih onih divnih roditelja sa kojima sve ovo preživljavam – rekla je ona.

Na kraju je dodala da je zadovoljna ishodom poslednjeg suđenja.

– Izašli smo zadovoljni onim što smo čuli u sudnici, jer je dilema koju je Apelacioni sud imao sada razrešena. Dugujem to tim porodicama i stojim iza svega što sam ikada rekla ili uradila. Da se opet rodim, živela bih isto – rekla je ona.

(K1info)