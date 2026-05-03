Gde smete da vozite trotinet i zašto je kaciga obavezna: Evo kolike su kazne

Električni trotineti su poslednjih godina sve prisutniji na ulicama Srbije, ali mnogi vozači i dalje ne znaju ili ignorišu pravila. Iako su jasno definisana već dve godine, praksa pokazuje da se propisi često krše – što dovodi do velikog broja prekršaja, ali i povreda.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, trotineti spadaju u kategoriju lakih električnih vozila i za njih važe posebna pravila – od toga ko sme da ih vozi, do toga gde i kako se koriste.

Bez nalepnice – vozilo je nelegalno

Jedan od osnovnih uslova je posedovanje nalepnice koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Bez nje, trotinet se praktično smatra nelegalnim u saobraćaju.

Procene pokazuju da veliki broj vozača ovu obavezu i dalje ne poštuje, pa je to i najčešći prekršaj.

Gde je dozvoljena vožnja

Trotineti se prvenstveno voze po biciklističkim stazama ili trakama. Vožnja po trotoaru je zabranjena, osim ako ne postoji deo namenjen i biciklistima.

Ako staza ne postoji, dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putevima sa ograničenjem brzine do 30 km/h za maloletnike, odnosno do 50 km/h za punoletne vozače, piše Blic.

Posebno je važno pravilo – osobe mlađe od 14 godina ne smeju da upravljaju trotinetom.

Kaciga obavezna, kazne visoke

Za sve vozače obavezno je nošenje kacige, dok maloletnici moraju imati i reflektujući prsluk u svim uslovima.

Kazne za kršenje pravila nisu male:

3.000 dinara za prebrzu vožnju po stazi ili slušalice na oba uha

5.000 dinara za vožnju paralelno

10.000 dinara za vožnju bez nalepnice, bez prsluka ili prevoz druge osobe

do 120.000 dinara i zatvor za vožnju na auto-putu

U najtežim slučajevima, ako dođe do povreda ili smrtnih ishoda, kazne uključuju i višegodišnji zatvor.

Najčešće greške vozača

Policija navodi da su najčešći prekršaji vožnja bez nalepnice, kretanje po trotoaru među pešacima, vožnja bez kacige, ali i vožnja u paru – što je posebno opasno.

Zabeleženo je oko 1.000 prekršaja, uz desetine težih povreda, što pokazuje da problem nije zanemarljiv.