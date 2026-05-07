Povratak lastiša, vijače i klikera u OŠ „Vasa Živković“

12:00

07.05.2026

Foto: FB/ OŠ „Vasa Živković“ Pančevo

U duhu prijateljstva i tradicije, učenici Osnovne škole „Vasa Živković“ iz Pančeva obeležili su Nedelju zajedništva na najlepši mogući način.
Školsko dvorište postalo je pozornica za zaboravljene dečje igre koje su generacijama bile simbol odrastanja. Najmlađi osnovci su, uz puno smeha i graje, ponovo oživeli lastiš, vijaču i klikere, podsećajući nas na lepotu bezbrižnog detinjstva.
Ovaj dan nije bio samo prilika za zabavu, već i važna lekcija o istinskim vrednostima. Kroz nadmetanje i druženje, deca su pokazala da su zajedništvo i timski duh važniji od svakog rezultata.

(Pančevac/S.L)

