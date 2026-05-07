Više od hobija: Slikanjem do bogatijeg trećeg doba

17:00

07.05.2026

Printscreen/RTV Pančevo

U prostorijama Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom svake srede  već 11 godina održava se slikarska radionica. U okviru radionice  članovi udruženja stvaraju prava umetnička dela, ali se i druže i provode kvalitetno vreme. Tokom godine  Udruženje organizuje i  likovnu koloniju,  a Pančevci su već u više navrata imali priliku da pogledaju i izložbu  radova nastalih na radionici, prenosi RTV Pančevo. 

Da život i po odlasku u penziju može da bude bogat, pokazuju članovi Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva, koji su deo i slikarske radionice. Radionicu čini 11 slikara amatera koji se svake srede okupljaju u postorijama svog udruženja u centru Pančeva, gde stvaraju prava mala remek deca, pod nadzorm svoje mentorke Jelena Badnjevac Ristić. Ističu da se niko od njih pre nije bavio slikanjem i da im veoma prija ova vrsta kreativnog rada.

 

 

U Udruženju ističu da će konkurisati i kod grada Pančeva i kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer u planu im je da otvore  galeriju u svojim prostorijama kao i da  prošire svoju likovnu koloniju,  da traje nekoliko dana.

Slikarska radionica pančevačkog Udruženja invalida rada nadaleko je poznata u celoj zemlji. To je bio i razlog da u Pančevu bude otvorena prva izložba slika nastalih na kolonijama koje je organizovao Savez  invalida rada Vojvodine, koju Pančevci mogu da  pogledati do 20.maja u foajeu Kultunog centra.  U udruženju su veom ponosni na svoj rad.

