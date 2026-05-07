Više od hobija: Slikanjem do bogatijeg trećeg doba

U prostorijama Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom svake srede već 11 godina održava se slikarska radionica. U okviru radionice članovi udruženja stvaraju prava umetnička dela, ali se i druže i provode kvalitetno vreme. Tokom godine Udruženje organizuje i likovnu koloniju, a Pančevci su već u više navrata imali priliku da pogledaju i izložbu radova nastalih na radionici, prenosi RTV Pančevo.

Da život i po odlasku u penziju može da bude bogat, pokazuju članovi Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva, koji su deo i slikarske radionice. Radionicu čini 11 slikara amatera koji se svake srede okupljaju u postorijama svog udruženja u centru Pančeva, gde stvaraju prava mala remek deca, pod nadzorm svoje mentorke Jelena Badnjevac Ristić. Ističu da se niko od njih pre nije bavio slikanjem i da im veoma prija ova vrsta kreativnog rada.

U Udruženju ističu da će konkurisati i kod grada Pančeva i kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer u planu im je da otvore galeriju u svojim prostorijama kao i da prošire svoju likovnu koloniju, da traje nekoliko dana.

Slikarska radionica pančevačkog Udruženja invalida rada nadaleko je poznata u celoj zemlji. To je bio i razlog da u Pančevu bude otvorena prva izložba slika nastalih na kolonijama koje je organizovao Savez invalida rada Vojvodine, koju Pančevci mogu da pogledati do 20.maja u foajeu Kultunog centra. U udruženju su veom ponosni na svoj rad.

