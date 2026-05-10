Automobil neće da upali: Ovo su prvi znaci da je akumulator pri kraju

Problemi sa pokretanjem automobila mogu se javiti u različitim uslovima, ali najčešće dolaze neočekivano.

Iako se čini da je sve u redu dok automobil normalno radi, slabosti akumulatora često ostaju neprimećene sve do trenutka kada zakaže.

Jedan od ključnih razloga za ovakve situacije jeste smanjena efikasnost akumulatora usled spoljašnjih faktora i povećanog opterećenja. Dobra vest je da postoje jasni znaci koji mogu upozoriti na problem, kao i načini da se on predupredi na vreme.

Zašto akumulator gubi snagu?

Kako objašnjava autoserviser Goran Aksić, uzrok problema leži u samim hemijskim procesima koji se odvijaju unutar akumulatora.

Zimi su problemi mnogo češći sa akumulatorom zato što tada akumulator sporije isporučuje i čuva struju u sebi.

Pored toga, dodatno opterećenje nastaje zbog povećanih zahteva sistema vozila prilikom pokretanja.

Prvi znaci da je akumulator pri kraju

Slabljenje akumulatora obično ne dolazi iznenada, već se postepeno ispoljava kroz određene simptome koje vozači mogu primetiti.

– Najčešći znaci da je akumulator pri kraju su sporije verglanje pri paljenju automobila prvi put. Auto teže vergla, odnosno anlaser sporije okreće motor – kaže Aksić.

Osim problema sa pokretanjem, promene se mogu uočiti i u radu električnih sistema u vozilu.

Znaci su takođe da elektronika u automobilu počne da se ponaša malo čudnije, na primer prozori se sporije spuštaju ili svetla u kabini počinju da trepere, čak nekad i cela instrument tabla krene da pali, gasi lampice. To su sve znakovi da što pre treba da se na proveri akumulator.

Kako produžiti vek akumulatora?

Redovna kontrola i održavanje mogu značajno produžiti radni vek akumulatora i smanjiti rizik od iznenadnih kvarova. Stručnjaci preporučuju povremene provere kako bi se na vreme uočile eventualne slabosti, piše 24 sedam.

Takođe, važno je voditi računa o potrošnji energije u vozilu i izbegavati nepotrebno opterećenje kada motor nije u radu. U suprotnom, dolazi do bržeg pražnjenja i smanjenja efikasnosti.

Iako se često zanemaruje, pravilna briga o akumulatoru može sprečiti neprijatne situacije i obezbediti pouzdan rad vozila u svakodnevnoj upotrebi.

