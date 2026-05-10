Šareni leptiri i ptice: Dečja radionica u Jabuci

U Domu kulture „Kočo Racin“ u Jabuci održana je inspirativna kreativna radionica pod nazivom „Prolećni let“. U organizaciji Mesne zajednice Jabuka, veliki broj mališana okupio se kako bi kroz igru i umetnost obeležio dolazak proleća, prenosi RTV Pančevo.

Deca su sa velikim žarom koristila krep papir i raznobojne materijale , a njihovo oduševljenje najbolje opisuju njihove reči:

„Pravim prolećnu ptičicu od raznih materijala. Volim da dolazim na radionice jer nam je ovde baš lepo dok stvaramo nešto novo“, rekla je jedna od učesnica .

Druga devojčica je dodala da je namerno izabrala „prolećnu životinju“ kako bi na najlepši način dočekala predstojeće godišnje doba.

Iz Doma kulture ističu da je osnovni cilj, pored razvijanja umetničkog duha, podsticanje timskog rada i druženja . Organizatori su posebno ponosni na veliki odziv, naglašavajući da su ovakve aktivnosti dragocena prilika da se deca odvoje od telefona i ekrana .

„Uvek nađemo povod za druženje, bilo da su u pitanju novogodišnje, uskršnje ili osmomartovske radionice. Što smo češće zajedno, to su deca zadovoljnija, a i mi sa njima“, poručuju iz organizacije .

Na kraju radionice, mali umetnici su svoje radove uramili i poneli kući kao uspomenu na dan ispunjen smehom i kreativnošću .

Dobra vest za mališane iz ostalih mesta je da će se slične radionice tokom maja i juna održavati i u drugim naseljenim mestima .

