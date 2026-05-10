Veliko priznanje: Zlatna plaketa za Vladimira Mirkova

21:00

10.05.2026

Foto AK Panonija
Atletski savez Vojvodine proglasio je najbolje sportiste u Pokrajini. Među laureatima koji su obeležili prethodni period posebno se istakao Vladimir Mirkov, član Atletskog kluba „Panonija“ iz Pančeva.

Mirkovu je uručena prestižna zlatna plaketa za oborene državne rekorde u 2025. godini u disciplini sportsko hodanje.

Južni Banat u tri tačke: Danas o uspehu Vladimira Mirkova
  • Vrhunsko priznanje: Vladimiru Mirkovu, članu AK „Panonija“, svečano je uručena zlatna plaketa Atletskog saveza Vojvodine za izuzetne rezultate postignute tokom 2025. godine.
  • Rekorder bez premca: Nagrada stiže kao kruna za četiri oborena državna rekorda u disciplini sportsko hodanje, čime je Mirkov potvrdio status jednog od najboljih srpskih atletičara.
  • Stručna podrška: Veliki uspeh rezultat je saradnje sa vrhunskim stručnjacima i trenerima, a pančevački rekorder već se nalazi u jeku priprema za nove sportske izazove.

Podsetimo, ovaj sjajni sportista je prošle godine pomerio granice domaće atletike oborivši tri državna rekorda u dvorani na 3000m, kao i državni rekord na 5km u sportskom hodanju na putu, postignut u Zagrebu.
Nagradu mu je svečano uručio Goran Obradović, predsednik Atletskog saveza Vojvodine, dok je program vodio generalni sekretar Saveza, Nenad Milinkov.
Uspeh Vladimira Mirkova rezultat je dugogodišnjeg rada i sistemskog napretka.

Od prošle godine, u trenažni proces uključeni su vrhunski stručnjaci Srpskog atletskog saveza, profesor dr Aleksandar Raković i Predrag Krstović. Njihov program na terenu uspešno sprovode treneri Aleksandar Dragojević i Đorđe Racić, što se pokazalo kao dobitna kombinacija za vrhunske rezultate.

„Vladimir je trenutno u jeku pripremnog perioda za nove trke i izazove koji ga očekuju na atletskoj stazi,“ izjavio je Aleksandar Dragojević, predsednik AK „Panonija“, ističući da ovo priznanje služi kao dodatni motiv za buduće sportske podvige.
Svečanost u Novom Sadu bila je prilika da se nagrade najuspešniji atletičari Vojvodine koji su svojim radom i rekordima obeležili istoriju pokrajinskog sporta.

(Pančevac/S.L)

