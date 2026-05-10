Veliko priznanje: Zlatna plaketa za Vladimira Mirkova

Atletski savez Vojvodine proglasio je najbolje sportiste u Pokrajini. Među laureatima koji su obeležili prethodni period posebno se istakao Vladimir Mirkov, član Atletskog kluba „Panonija“ iz Pančeva.

Mirkovu je uručena prestižna zlatna plaketa za oborene državne rekorde u 2025. godini u disciplini sportsko hodanje.

Vrhunsko priznanje: Vladimiru Mirkovu, članu AK „Panonija", svečano je uručena zlatna plaketa Atletskog saveza Vojvodine za izuzetne rezultate postignute tokom 2025. godine.

Podsetimo, ovaj sjajni sportista je prošle godine pomerio granice domaće atletike oborivši tri državna rekorda u dvorani na 3000m, kao i državni rekord na 5km u sportskom hodanju na putu, postignut u Zagrebu.

Nagradu mu je svečano uručio Goran Obradović, predsednik Atletskog saveza Vojvodine, dok je program vodio generalni sekretar Saveza, Nenad Milinkov.

Uspeh Vladimira Mirkova rezultat je dugogodišnjeg rada i sistemskog napretka.

Od prošle godine, u trenažni proces uključeni su vrhunski stručnjaci Srpskog atletskog saveza, profesor dr Aleksandar Raković i Predrag Krstović. Njihov program na terenu uspešno sprovode treneri Aleksandar Dragojević i Đorđe Racić, što se pokazalo kao dobitna kombinacija za vrhunske rezultate.

„Vladimir je trenutno u jeku pripremnog perioda za nove trke i izazove koji ga očekuju na atletskoj stazi,“ izjavio je Aleksandar Dragojević, predsednik AK „Panonija“, ističući da ovo priznanje služi kao dodatni motiv za buduće sportske podvige.

Svečanost u Novom Sadu bila je prilika da se nagrade najuspešniji atletičari Vojvodine koji su svojim radom i rekordima obeležili istoriju pokrajinskog sporta.

(Pančevac/S.L)