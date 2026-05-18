Izložba „Leptiri” u Kulturnom centru Pančeva od 19. maja

U Foajeu Kulturnog centra Pančeva biće otvorena izložba fotografija „Leptiri”, čiji su autori Vasa Pavković, Gordana Basta i Zoran Gavrilović. Izložba će biti otvorena 19. maja 2026. godine u 19 časova, a za posetioce će trajati do 7. juna.

Na otvaranju izložbe predavanje o leptirima održaće Vasa Pavković, dok će Zoran Gavrilović govoriti o noćnim leptirima Srbije.

Izložba obuhvata fotografije dnevnih leptira nastale kroz dugogodišnji rad troje autora, koji se amaterski, ali posvećeno bave fotografisanjem prirode i sveta insekata. Cilj postavke je da se kroz umetničku fotografiju i stručno predavanje podigne svest o značaju i očuvanju populacije leptira u Srbiji, kao i o očuvanju biodiverziteta uopšte.

Leptiri, kao jedna od najraznovrsnijih grupa insekata, zauzimaju važno mesto u prirodnim ekosistemima. Pored estetske vrednosti, oni imaju i značajnu ekološku ulogu, pre svega u oprašivanju biljaka, čime doprinose njihovom obnavljanju i širenju.

Autori izložbe već godinama fotografišu leptire i druga živa bića u prirodi – na livadama, u šumama, duž rečnih nasipa, na planinama i u urbanim sredinama, kada se za to ukaže prilika.

O autorima

Gordana Basta se fotografisanjem dnevnih leptira bavi osam godina. Fotografije najčešće nastaju u okolini Pančeva, ali i u istočnoj Srbiji, Italiji i Francuskoj. Njeni radovi prepoznati su u stručnoj javnosti, a uvršteni su i u novo izdanje priručnika „Dnevni leptiri Srbije” u izdanju „HabiProta”. Do sada je imala dve uspešne izložbe u Vršcu i Beču.

Zoran Gavrilović se 11 godina bavi fotografisanjem dnevnih i noćnih leptira, kao i drugih prirodnih motiva, pre svega na području Vršačkih planina. Posebno je poznat po fotografijama noćnih leptira, a njegovi radovi objavljivani su u časopisu „Gea”, kao i na izložbi u Vršcu.

Vasa Pavković se oko dve decenije bavi fotografisanjem dnevnih leptira i drugih živih bića u prirodi, najčešće na prostoru Deliblatske peščare i Pančevačke okoline, ali i na Staroj planini, Ozrenu, u severnoj Crnoj Gori i na Galičici u Severnoj Makedoniji. Njegove fotografije korišćene su kao ilustracije u knjigama i objavljivane u časopisima „Zov” i „Galaksija”, kao i u izdanju „Dnevni leptiri” (2011).

