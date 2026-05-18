Vučić: Sa ponosom predstavljam Srbiju na 13. Svetskom urbanom forumu u Bakuu

BAKU – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. Svetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.

„Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju“, objavio je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije je naveo da će tokom foruma imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da se obezbede nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije.

Svetski urbani forum počinje danas u Bakuu, a predsednik Vučić obratiće se u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Forum organizuje UN Habitat u saradnji sa Vladom Azerbejdžana, a okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva iz celog sveta.

U fokusu ovogodišnjeg foruma nalazi se problem nedostatka pristupačnog i bezbednog stanovanja.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od tri milijarde ljudi širom sveta nema adekvatne uslove za život, dok brza urbanizacija, rast cena nekretnina i klimatske promene dodatno pogoršavaju situaciju.

Organizatori ističu da gradovi moraju postati otporniji, održiviji i prilagođeni potrebama stanovništva.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj socijalnog stanovanja, zelene infrastrukture, modernog urbanog planiranja i smanjenje socijalnih razlika u urbanim sredinama.

Učesnici će tokom šest dana razgovarati o modernom urbanom planiranju, infrastrukturi, zelenoj energiji, održivom saobraćaju i načinima da gradovi postanu otporniji na klimatske i društvene promene.

Predsednik Vučić stigao je juče u Baku, gde se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija.

(Pančevac/Agencije)