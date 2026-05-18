25. Dani ćirilice u Bavaništu: Više od 4.700 učeničkih radova pod sloganom „Srcem pišem ćirilicu“

U Osnovnoj školi „Bora Radić“ u Bavaništu uspešno je održana jubilarna, 25. po redu manifestacija „Dani ćirilice“, koja više od dve decenije okuplja čuvare srpskog pisma, jezika i tradicije. Ovogodišnji susret organizovan je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštine Kovin, a glavna tema konkursa glasila je „Srcem pišem ćirilicu“.

Da ova tradicija, započeta još 2002. godine, uživa ogroman ugled, potvrđuje podatak koji je iznela Divna Kirilov iz Turističke organizacije Kovina. Naime, na adresu ovogodišnjeg konkursa pristiglo je čak 4.734 rada učenika osnovnih i srednjih škola. Svi ovi kreativni odgovori na zadatu temu izloženi su u prostorijama škole domaćina.

Nada Sapundžija, predsednica udruženja „Dani ćirilice Bavanište“, izrazila je veliko zadovoljstvo kvalitetom pristiglih učeničkih radova, kao i izuzetnim odzivom posetilaca koji su ispunili školu.

U okviru programa dodeljene su nagrade u više kategorija, pa su tako proglašeni najbolji literarni radovi, ilustracije, kaligrafije, inicijali, vezovi, kao i najbolje izrađene lutke u narodnim nošnjama. Kako je predsednica udruženja najavila, svi zainteresovani posetioci imaće jedinstvenu priliku da u Svetosavskom domu Crkve Uspenja Presvete Bogorodice pogledaju i retrospektivnu izložbu nagrađenih radova koji su nastajali u periodu od 2002. do 2026. godine.

(Pančevac)