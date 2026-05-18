Minja Althajm osvojio srebro na Kupu „Emil Grozesku“ u Temišvaru

PANČEVO / TEMIŠVAR – Atletski klub „Panonija“ iz Pančeva nastavio je niz odličnih rezultata na međunarodnoj sceni, ostvarivši zapažen nastup na prestižnom „Kupu Emila Grozeskua“, koji je održan u subotu, 16. maja 2026. godine u Temišvaru. Na takmičenju koje je okupilo više od 200 vrhunskih sportista iz cele Rumunije, pančevački klub predstavljalo je četvoro takmičara, a u rodni grad se vraćaju sa jednom srebrnom medaljom i nekoliko visokih plasmana.

Najveći uspeh ostvario je talentovani Minja Althajm (2014) koji je u disciplini bacanje loptice od 140 grama osvojio srebrnu medalju, dok mu je u trci na 80 metara za dlaku izmaklo novo odličje, te je zauzeo četvrto mesto.

Sjajne rezultate zabeležile su i ostale članice „Panonije“ u izuzetno jakoj konkurenciji. Nevena Cvetković (2012) zauzela je četvrto mesto u trci na 100 metara, dok je u zahtevnoj disciplini na 400 metara trku završila kao petoplasirana. U kategoriji devojčica do 16 godina (U16) na 800 metara, Una Althajm je kroz cilj prošla kao sedma, dok je Nada Veselić Okoli zauzela deveto mesto.

Ovaj sportski miting nosi ime prof. Emila Grozeskua, jednog od najcenjenijih atletskih trenera i legendarnih ličnosti rumunskog sporta koji je odgojio generacije reprezentativaca i šampiona. Nastup pančevačkih atletičara predstavlja zvanični nastavak uspešne prekogranične saradnje atletskih klubova srpskog i rumunskog Banata, a inicijator ove sportske veze i profesor Iovan Eugen još jednom se pokazao kao izuzetan domaćin našoj delegaciji.

Ispred rukovodstva kluba, Ana Dragojević je izrazila veliko zadovoljstvo borbenošću takmičara i najavila bogatu letnju sezonu. „Panoniju u narednom periodu čeka intenzivan niz takmičenja na otvorenom. Na osnovu trenutne forme naših sportista, s pravom očekujemo nove lične rekorde i pregršt medalja u danima koji dolaze“, istakla je Dragojević.

(Pančevac/S.L)