Podrška lokalnom sportu: Rukovodstvo opštine Bela Crkva posetilo FK „Vulturul“ u Grebencu

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, zamenik predsednika opštine Nenad Živanović i član opštinskog veća Marko Lazarević obišli su Fudbalski klub „Vulturul“ u Grebencu. Cilj ove radne posete bio je direktan razgovor sa upravom i igračima o trenutnom stanju, postignutim rezultatima i daljem plasmanu kluba, prenosi sajt BCinfo.

Predstavnici lokalne samouprave podvukli su važnost kontinuiranog ulaganja u sportske kolektive i izrazili punu spremnost da zajedničkim snagama rade na modernizaciji sportske infrastrukture na teritoriji cele opštine.

Predsednica opštine Tatjana Kokar naglasila je da je neposredan dijalog na terenu najbolji način za donošenje pravih odluka:

„Današnja poseta fudbalskom klubu u Grebencu bila je prilika da neposredno razgovaramo sa našim sportistima i sportskim radnicima i čujemo njihove potrebe i predloge. Opština će nastaviti da pruža podršku sportskim aktivnostima, uz poseban fokus na unapređenje uslova za kvalitetnije i sadržajnije programske aktivnosti u oblasti sporta za naše najmlađe“, poručila je Kokar.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj i partnerskoj atmosferi. Tokom otvorenog razgovora, poseban akcenat stavljen je na stvaranje boljih uslova za rad klubova u seoskim sredinama, kao i na sistemsku podršku mladim talentima koji kroz sportska takmičenja dostojno afirmišu opštinu Bela Crkva.

(Pančevac/BCinfo)