Počela rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića

U jednoj od najprometnijih ulica u centru grada, na deonici od Ulice Braće Jovanovića do Ulice Moše Pijade, danas je započeta rekonstrukcija infrastrukture

Ulica Branka Radičevića je jedna od retkih u kojima se spajaju mir u porodičnim kućama i vreva centra grada. Danas je krenula rekonstrukcija njenog prvog dela, najbližeg epicentru Pančeva. Ova važna investicija finansira se u potpunosti sredstvima AP Vojvodine, putem Uprave za kapitalna ulaganja.

Gradska menadžerka Maja Vitman, ovim povodom, zahvalila je Pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj projekta i omogućila da se radovi realizuju iz budžeta AP Vojvodine: njihova vrednost je 127 miliona dinara. Dodala je:

– Ovo je velika pomoć za budžet Grada Pančeva, ali i potvrda da smo lokalna samouprava koja odgovorno, marljivo i posvećeno realizuje svoje investicije. Podsećam da smo pre nekoliko godina, kroz model javno-privatnog partnerstva, rekonstruisali Ulicu Branka Radičevića u Gornjem gradu direktnim finansiranjem.

Radovi na novoj trasi obuhvataju: rekonstrukciju saobraćajnice u dužini od 330 metara za dvosmerni saobraćaj širine pet metara; nove pešačke staze; izgradnju 74 parking mesta, od kojih je pet namenjeno osobama sa invaliditetom; rekonstrukciju vodovodne mreže; izgradnju nove fekalne i atmosferske kanalizacije; rekonstrukciju javnog osvetljenja LED svetiljkama; postavljanje nove saobraćajne signalizacije i semafora na raskrsnici ulica Branka Radičevića i Svetozara Miletića; ozelenjavanje ulice sadnjom 35 novih drvorednih sadnica.

Maja Vitman je naglasila:

– Od 2020. godine do danas rekonstruisali smo i uredili više od 225 ulica, kao i dvorište „Američkih zgrada” koje izlazi na predmetnu saobraćajnicu. To su rezultati rada, odgovornosti i jasne politike razvoja našeg grada. Naravno, pred nama je još mnogo posla, ali je broj neasfaltiranih ulica danas daleko manji. Naša sela su skoro u potpunosti asfaltirana, a u gradu nastavljamo da pripremamo tehničku dokumentaciju i borimo se za nova finansiranja.

Gradska menadžerka je obraćanje medijima zaključila rečima:

– Slušamo primedbe i predloge naših sugrađana i trudimo se da svaki problem rešavamo odgovorno i sistemski. Trenutno su u toku i radovi na rekonstrukciji ulica Sterijine, Marije i Lazara Dragičevića, kao i dela ulice Matije Gupca. Dok drugi pričaju, mi gradimo. Dok drugi nude izgovore, mi donosimo investicije, nova gradilišta i bolji život građanima. Politika rada, razvoja i odgovornosti nema alternativu. Nastavljamo da gradimo Pančevo i Srbiju koja pobeđuje!

(Pančevac / S. T.)

