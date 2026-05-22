Nedeljnik Pančevac: Sumnja se da je bivša blagajnica oštetila list i državu

Kako prenosi nedeljnik „Pančevac”, pravosudni organi u narednom periodu utvrđivaće da li je bivša blagajnica ovog lista, Slavica Knežević, finansijski oštetila državu Srbiju i pomenuti nedeljnik.

Prema pisanju „Pančevca”, menadžment lista je angažovao sudskog veštaka radi analize protoka novca kroz blagajnu u periodu pre privatizacije tog nedeljnika. Izveštaj veštaka, kako se navodi, ukazuje na osnove sumnje da je bivša radnica nelegalno prisvajala novac.

Kako se navodi, ona je suspendovana sa posla 2019. godine. „Pančevac” navodi da prema dosadašnjim nalazima veštaka postoje osnovi sumnje da je u periodu od 2015. do 2019. godine nedeljnik oštećen za 22 miliona dinara, dok se precizan iznos za period pre privatizacije još utvrđuje.

Konačnu reč o ovim navodima i postojanju krivične odgovornosti daće nadležni pravosudni organi, zaključuje „Pančevac”.

(Nedeljnik Pančevac)