Eksplozija u MOL-ovom postrojenju u Mađarskoj, jedna osoba poginula, sedmoro povređenih

U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisaujvaroš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je sedmoro povređeno.

Premijer Mađarske Peter Mađar u svojoj objavi na Fejsbuku naveo je da je jedan čovek izgubio život, a da sedmoro povređenih.

Kako je istakao, do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja.

“U toku je gašenje požara. Mobilna laboratorija sektora za vanredne situacije je na licu mesta i obavlja merenja. Do sada nisu zabeležene koncentracije opasnih materija iznad dozvoljenih”, naglasio je mađarski premijer.

#Hungary: One person has died and seven others suffered serious burns after an explosion at Mol Petrolkémia's facility in Tiszaújváros, eastern Hungary, during the restart of its Olefin-1 plant. Hungary's largest energy company, Mol Nyrt, and Hungarian Prime Minister Peter…

Sa druge strane, tamošnji ministar energetike Ištvan Kapitanj objavio je da je osmoro zaposlenih povređeno od kojih jedna osoba životno ugrožena.

“Teško povređeni je prebačen helikopterom u bolnicu u Debrecinu, a da još sedmoro zaposlenih ima lakše ozlede. Reč je o opekotinama”, naveo je Kapitanj.

Dodao je da su svi povređeni zbrinuti u Debrecenu i Miškolcu.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filip je u video-objavi rekao da trenutno nema opasnosti po stanovništvo zbog požara koji je izbio nakon eksplozije.

Gusti crni dim mogao se videti iznad industrijskog kompleksa, dok su se na fotografijama koje su očevici poslali videli plamen i vatrogasci u zaštitnoj opremi, javljaju mađarski mediji.

Inače, u oktobru prošle godine izbio je požar u MOL-ovoj rafineriji u Sažalombati, zahvativši postrojenje za destilaciju nafte.

(RTS)