Novi projekat u Pančevu: Otvorene radionice za obolele od malignih bolesti

PANČEVO — Gostujući u „Jutarnjem programu” RTV Pančevo, dr Dragana Antonijević Đorđević iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo iznela je alarmantne podatke iz registra za rak, ali i predstavila divan projekat podrške obolelima od malignih bolesti i njihovim porodicama.

Prema rečima dr Antonijević Đorđević, podaci iz registra za 2024. godinu pokazuju opšti porast broja obolelih, kao i porast stope smrtnosti od malignih bolesti u odnosu na 2023. godinu. Posebno zabrinjava činjenica da se starosna granica sve više spušta ka mlađoj populaciji. Dok su ranije najčešće oboljevale osobe između 55 i 65 godina, danas su to sve češće znatno mlađi pacijenti.

Kao vodeći karcinom kod oba pola izdvojio se rak pluća, koji je ranije primarno pogađao muškarce, dok su među najučestalijima i rak dojke i grlića materice kod žena, odnosno rak prostate i debelog creva kod muškaraca.

Karavan podrške stiže i do seoskih sredina

Kako bi pružili ruku podrške onima kojima je najteže, Zavod za javno zdravlje Pančevo, u saradnji sa Udruženjem obolelih od multiplog mijeloma Srbije i uz pokroviteljstvo „Sidro” fondacije, pokrenuo je jedinstven karavan radionica pod sloganom „Snaga cveta kad podrška raste”.

„Do sada su uspešno održane tri radionice: u Kačarevu, Jabuci i Dolovu, a naredna je zakazana za 2. jun u Opovu. Namerno biramo ruralne sredine jer su ti ljudi često izolovani u svom svetu i teže se odlučuju da dođu do grada na predavanja. Želimo mi da dođemo kod njih”, istakla je dr Antonijević Đorđević.

Radionice su koncipirane iz tri dela. Prvi deo je posvećen edukaciji o zdravim stilovima života. Nakon toga, psihoonkološkinja Sandra Bjelac vodi iskren razgovor u formi okruglog stola gde pacijenti imaju potpunu slobodu da podele svoje strahove ili prosto saslušaju tuđa iskustva. Na samom kraju, u saradnji sa cvećarom „Nađen kutak”, koordinatorka Tanja vodi kreativni deo izrade cvetnih aranžmana i ikebana, što se pokazalo kao neverovatan vid psihološkog rasterećenja.

Briga o negovateljima koji prolaze kroz pakao

Posebna specifičnost ovog projekta je u tome što je podjednako usmeren i na pacijente, ali i na njihove negovatelje — članove porodice koji su uglavnom u senci, a prolaze kroz sopstveni pakao brinući o najmilijima.

Doktorka je podelila i emotivno zapažanje sa terena, istakavši da se većina pacijenata nakon suočavanja sa dijagnozom ne uplaši za svoj život, već oseti ogroman strah za budućnost svoje porodice i dece ukoliko oni ne budu tu.