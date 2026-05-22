Čuvari srpske baštine: Otvorena fascinantna izložba iz zbirke Dejana Kragića

PANČEVO — Narodni muzej Pančevo još jednom je potvrdio uspešnu saradnju sa privatnim kolekcionarima otvaranjem jedinstvene izložbe pod nazivom „Čuvari srpske baštine – iz zbirke Dejana Kragića”. Šira javnost sada ima ekskluzivnu priliku da vidi istorijske predmete izuzetne materijalne i kulturne vrednosti, koji obuhvataju period od sredine XIX do kraja XX veka.

Predstavljeni eksponati čine samo mali deo impresivne kolekcije Dejana Kragića, koja broji više od 10.000 predmeta neraskidivo vezanih za istoriju Srbije i njene odbrambene ratove protiv raznih osvajača.

Vojni šlemovi iz XIX veka kao centralni eksponati

Posebnu pažnju posetilaca privlače dva vojna šlema iz XIX veka koji zauzimaju centralno mesto u izložbenom prostoru:

Paradni šlem konjičkih oficira iz perioda Kneževine Srbije: Ovaj eksponat predstavlja jedan od umetnički najlepših i istorijski najvrednijih delova srpske vojne baštine. Iako namenjeni srpskoj vojsci, ovi šlemovi su po nalogu dvora izrađivani u čuvenim bečkim radionicama. Zbog tehnike ognjene pozlate i kontrasta crnog lakiranog lima, oni dele zajedničke zanatske karakteristike sa tadašnjim austrijskim dragonskim šlemovima.

Nemački vojni šlem sa šiljkom – Piklhaube (Pickelhaube): Legendarni simbol pruske i nemačke vojne moći u 19. i početkom 20. veka. Telo ovog šlema izrađeno je od kuvane i lakirane crne goveđe kože, koja je imala čvrstinu drveta. Ovaj tip šlema nije pružao zaštitu od modernih metaka i šrapnela, već prvenstveno od udaraca sabljom. Karakterističan metalni šiljak na vrhu imao je funkciju da u borbi odbije oštricu konjičke sablje u stranu i tako zaštiti glavu vojnika.

Nemerljiv značaj privatnih kolekcionara

Pored jedinstvenih vojnih kapa i šlemova, posetioci u Narodnom muzeju Pančevo mogu da pogledaju i originalne istorijske fotografije, plakate, staru štampu, zastave i ordenje. Deo postavke čine i autentični predmeti iz svakodnevnog života koji svedoče o periodu između dva svetska rata.

Cilj ove izložbe je da u okvirima muzejskog prostora predstavi široku lepezu raznorodnih predmeta i obuhvati što više podzbirki iz ove fascinantne privatne kolekcije. Svi prikazani eksponati potiču sa ovih prostora ili su direktno povezani sa njima. Ova postavka još jednom dokazuje da je uloga privatnih kolekcionara u očuvanju nacionalne baštine nemerljiva i potpuno jednaka značaju državnih institucija koje se tim poslom profesionalno bave.

(Pančevac)