„Starčevačka noć muzeja“ od 21. do 24. maja uz raznovrstan program

Manifestacija „Starčevačka noć muzeja“ i ove godine, od 21. do 24. maja, peti put po redu okupiće ljubitelje istorije, kulture i umetnosti kroz niz programa posvećenih neolitskom nasleđu i lokalnoj tradiciji.

Program počinje u četvrtak, 21. maja, koncertom izdvojenog odeljenja učenika Muzičke škole „Jovan Bandur“, koji će biti održan od 18 sati, a sat kasnije posetiocima će biti predstavljena obnovljena replika neolitskog naselja.

Centralni događaj manifestacije biće „Neolitska noć“, zakazana za petak, 22. maja, u terminu od 19 do 23 sati, kada će posetioci imati priliku da kroz različite sadržaje upoznaju pre svega život i kulturu neolitskog doba i perioda Bantske vojne granice.

Stručno vođenje kroz privremenu postavku „Graditeljsko nasleđe Starčeva“ biće organizovano u subotu, 23. maja, od podneva, dok je u isto vreme u nedelju, 24. maja, planirana radionica za decu pod nazivom „Neolitska gradnja“.

Manifestaciju organizuju Muzej Starčeva i Dom kulture „29. novembar“.

(Pančevac/J. Filipović)

