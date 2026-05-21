Izložba kovačičkih slikarki u Skadarliji otvorena za posetioce do 30. maja

U Kući Đure Jakšića u beogradskoj Skadarliji svečano je otvorena izložba „Dva glasa u boji“, na kojoj se predstavljaju dve kovačičke slikarke – Ivana Svetlik i Marija Raspir. Ljubitelji umetnosti i naivnog slikarstva imaće priliku da posete ovu postavku i uživaju u autentičnim delima sve do 30. maja, prenosi RTV Kovačica.

Izložbu je zvanično otvorila istoričarka umetnosti Jarmila Ćendić, a kulturni program otvaranja upotpunila je muzička grupa „Pazovački kacuri“. Pred publikom je izloženo više od 30 radova koji prikazuju dva različita umetnička izraza, duboko povezana zajedničkom inspiracijom – Kovačicom, slovačkom tradicijom i vojvođanskim motivima.

Ivana Svetlik, kao predstavnica mlađe generacije kovačičke naive, u svom radu gradi prepoznatljiv lik „Frajle“, donoseći motive inspirisane folklorom i lokalnim životom. Sa druge strane, Marija Raspir u svojim delima verno prikazuje seoski život vojvođanskih Slovaka, mir svakodnevice i bliskost čoveka sa prirodom.

Vrata Kuće Đure Jakšića biće otvorena za sve posetioce koji žele da osete duh Kovačice u srcu Beograda do kraja meseca, tačnije do subote, 30. maja.

(Pančevac)