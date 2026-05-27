Vučić: Sa Kinom dogovoreno 953 miliona evra investicija za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra i potpisivanju komercijalnih sporazuma sa kineskim kompanijama, da je dogovoreno 953 miliona evra novih investicija za Srbiju.“To je za moju zemlju, za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali“, napisao je Vučić na Instagramu.

Komercijalni sporazumi o investicijama u Srbiji potpisani su sa kompanijama Minth Group, SHAC, BMTS Group i Xingyu, a najavljene su i dodatne investicije kompanija Linglong Tire i Yusei.

Vučić je istakao da je dogovoreno gotovo milijardu evra novih investicija u Srbiju, kao i pokretanje proizvodnje humanoidnih robota u Srbiji već tokom jula.

Vučić je naveo da su danas potpisani ugovori i sporazumi ukupne vrednosti 953 miliona evra, ocenivši da je reč o investicijama koje predstavljaju „ogromnu razliku“ za budući razvoj Srbije.

– Danas svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan. Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom, zbog čega radimo naporno – rekao je Vučić.

On je zahvalio timovima koji su radili na pripremi sastanaka sa kineskim kompanijama i istakao da će investicije biti realizovane u više gradova Srbije, među kojima su Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Ćuprija i Inđija.

Prema njegovim rečima, tokom posete održano je 18 sastanaka sa privrednicima, dok je za naredni dan planirano još pet razgovora sa potencijalnim investitorima.

– Svi, posebno posle prijateljskih reči predsednika Sija, žele da dođu u Srbiju, žele da ulažu u našu zemlju – rekao je Vučić.

Govoreći o saradnji sa kompanijom Minth, predsednik Srbije je naveo da će razvoj proizvodnje humanoidnih robota u Srbiji biti sproveden u tri faze.

– Prva faza je sklapanje robota, i to kreće već tamo oko 10. ili 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. Imaćemo takve fabrike. Onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije, koja je nešto najviši oblik u Evropi, i mi ćemo da prednjačimo – rekao je Vučić.

