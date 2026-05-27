Martovske plate: Vršac na vrhu sa 122.105 dinara, Kovačica na dnu liste

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je najnovije podatke o zaradama za mart 2026. godine, prema kojima prosečna bruto plata u Srbiji iznosi 167.263 dinara, dok je prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) dostigla 121.650 dinara. Istovremeno, medijalna neto zarada za mart iznosila je 92.753 dinara, što ukazuje na to da je polovina zaposlenih u zemlji ostvarila primanja do tog iznosa.

Zvanični podaci pokazuju stabilan trend rasta primanja. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna martovska neto plata nominalno je veća za 12,6 odsto, što predstavlja realni rast od 9,5 procenata. Posmatrano na nivou prvog kvartala (januar–mart 2026. godine), neto zarade su u odnosu na isti period lane zabeležile nominalni skok od 11,7 odsto, odnosno realni rast od 8,9 odsto.

Kada je reč o Južnobanatskom okrugu, došlo je do zanimljivog preokreta na vrhu liste. Vršac je sa prosečnom neto zaradom od 122.105 dinara preuzeo lidersku poziciju i pozicionirao se ispred Pančeva, gde je martovski prosek iznosio 117.792 dinara.

Iza vodećeg dvojca slede Kovin sa 100.674 dinara, Opovo sa 100.477 dinara i Alibunar gde prosečna plata iznosi 100.323 dinara. Na dnu lestvice u ovom okrugu nalaze se Plandište sa prosekom od 99.743 dinara, Bela Crkva sa 96.517 dinara, dok je najniža prosečna zarada zabeležena u opštini Kovačica i iznosi 94.378 dinara.

