Hristina Dimitrijevski osvojila bronzu u Šumicama

14:30

24.05.2026

foto: DžK Dinamo

Džudo klub Dinamo ostvario je sjajan rezultat na Šampionatu Srbije za starije dečake i devojčice, gde je mlada Hristina Dimitrijevski osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 40 kilograma.
Ovo državno prvenstvo, održano 23. maja 2026. godine u Sportskom centru Šumice, predstavljalo je najvažnije takmičenje u godini za ovaj uzrast. Konkurencija je bila izuzetno jaka, sa čak 232 takmičara iz 65 klubova koji su kroz kvalifikacije izborili plasman na završni turnir.

Džudo klub Dinamo je na ovom elitnom takmičenju imao samo jednu predstavnicu, što uspeh čini još većim. Hristina Dimitrijevski je u izuzetno borbenoj i zahtevnoj kategoriji starijih devojčica do 40kg uspela da se domogne pobedničkog postolja i osvoji svoje prvo državno odličje u karijeri. Ova bronza potvrđuje kontinuitet kvalitetnog rada sa mlađim selekcijama u klubu i najavljuje svetlu budućnost za pančevački džudo.

(Pančevac)

