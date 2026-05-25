USRN „Tamiš 1926” proslavio vek postojanja

Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš 1926” obeležilo je veliki jubilej – sto godina postojanja.

Na prostoru udruženja, uz članove, prijatelje i goste, evocirane su uspomene na jedan vek dug odnos Pančevaca prema reci, ribolovu i nautici.

Tom prilikom je predsednik Upravnog odbora udruženja, Dragan Milenković, podelio i zahvalnice saradnicima i zaslužnim članovima, a podsetio je da koreni organizovanog ribolova u gradu sežu u 1926. godinu.

– Zapravo, udruženje je nastalo 16. aprila 1926. godine, kada je tadašnji kapetan pančevačke policije formirao društvo pod nazivom „Pecaroš”. Kroz istoriju smo više puta menjali ime, a od 1981. godine nosimo naziv Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš” Pančevo – rekao je Milenković.

Iz knjige „Ribarenje u Pančevu”, štampane povodom pedeset godina postojanja udruženja, saznaje se da je inicijator osnivanja bio Vasilije Mandrović, kapetan pančevačke policije i strastveni pecaroš.

Prvi članovi okupljali su se u nekadašnjoj kafani „Balkan”, na uglu Zmaj Jovine i Karađorđeve ulice, a štapove za pecanje pravili su od jasenovih šiba sečenih na Komarčevom ostrvu.

Udruženje je radilo sve do početka Drugog svetskog rata, kada je, kako navodi Milenković, prešlo u ilegalu.

– Postoje podaci iz tog vremena da su se članovi povukli iz javnosti, ali su nastavili da se organizuju. Nakon završetka okupacije rad udruženja je obnovljen i nastavljen – objašnjava on.

Sedamdesetih godina prošlog veka „Tamiš” je imao oko 1.700 članova, što je bio njegov zlatni period. Danas broji oko 500 članova i raspolaže sa približno 260 plovila, na vodi i na suvom vezu.

– Nautika je poslednjih godina u velikoj ekspanziji, naročito posle korone. Traži se mesto više. Dešava se da ljudi čekaju da se oslobodi vez, jer je vlasnik mesta udruženje, a članovi su korisnici koji ih koriste dok uredno izmiruju obaveze – kaže Milenković.

Dodaje da je godišnji zakup veza višestruko jeftiniji nego u privatnim marinama i beogradskim pristaništima.

– Jedan prosečan čamac godišnje košta oko 22.000 dinara. To je znatno povoljnije nego drugde, pa mnogi Beograđani pokušavaju da prebace plovila kod nas – navodi predsednik UO.

Osnovu rada udruženja danas čine sportski ribolov i nautika.

Organizuju se četiri regate godišnje, prolećni i jesenji kup u ribolovu, kao i veliki kup na kojem učestvuju društva iz cele Srbije.

Posebno mesto ima tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koje se održava uz slavu udruženja Petrovdan.

– Nisu važna samo takmičenja. Ovde ljudi dolaze da se druže, popravljaju motore i čamce, razmenjuju iskustva. Ovo je jedan poseban svet na vodi – kaže Milenković.

Među članovima koji gotovo čitav život provode uz Tamiš je i Jovan Komanov, sedamdesetčetvorogodišnji sportski ribolovac koji je aktivan član od početka sedamdesetih godina.

– Tamiš volim od detinjstva. Nekad je bilo manje ljudi, ali više ribe. Danas ribe ima sasvim dovoljno, samo smo se mi pogospodili pa tražimo kvalitet. Suština je u druženju, izlasku na vodu i boravku u prirodi – priča Komanov.

On se sa osmehom priseća vremena kada su ribolovci koristili jasenove štapove.

– Pecali smo štapovima od jasena. Danas je sve organizovanije i komfornije. Obale su uređenije, društvo mnogo znači. Samo bi mlađi članovi mogli još malo aktivnije da se uključe – kaže ovaj dugogodišnji ribolovac.

Tokom jednog veka postojanja, članovi „Tamiša” bili su svedoci i brojnih istorijskih događaja i nepogoda.

Milenković podseća da je upravo na dan 80. godišnjice udruženja, 16. aprila 2006, zabeležen najveći vodostaj Dunava u istoriji merenja – čak 777 centimetara.

– Tada je Dunav imao ogroman uticaj na Tamiš. Vredi napomenuti da su 2014. godine naši članovi svojim čamcima učestvovali u spasavanju tokom poplava u Obrenovcu – ističe on.

(Pančevac/J. Filipović)

