Šta znači sanjati mrtvu osobu? Evo koja jaka poruka stoji iza toga

Tumačenjem snova se bavi oneiromancija koja datira jos iz drevnog Vavilona, ali kod sanjanja mrtvaca-pokojnika u snu značenje se veoma razlikuje -od obične promene vremena, žalosti što je neka osoba otišla i stvarnih pravih poruka koje vam pojavljivanje mrtvaca u snu donosi.

Reči koje je izgovorila mrtva osoba treba shvatiti doslovno čak iako se one čine neobičnim. Na primer, može tražiti da donesete neki predmet na groblje. Može tražiti da joj donesete nešto što joj nedostaje na onom svetu na primer so. Ponekad pravi smisao takvih postupaka možete dobiti kasnije nakon što ispunite njegovu volju.

Sanjanje mrtvaca – u snu prilično je česta pojava među ljudima, može se čak i tumačiti i kao da se ništa nije dogodilo, a možda ćete čak i početi razmišljati da njegova smrt nije stvarna.

Sanjati mrtvaca koji razgovara sa vama ili vam gestovima ukazuje na nešto – znak upozorenja. Upozorava vas na neke situacije koje dolaze ili na nepovoljnost situacije u kojoj se nalazite. Takođe, može ukazivati na to da ste u svom životu okruženi negativnom energijom i da morate da se maknete iz situacije u vašem životu. Može simbolizivati gubitak materijalnih stvari.

Sanjanje mrtvaca koji je (ponovo) živ – Ne bi trebalo da shvatate kao negativan znak. Obično takva sanjanja uključuju brojne znakove i simbole. Događaji iz snova se vrlo često odvijaju u prostoriju ili poznatoj sobi,kući. U ovom slučaju, snovi savetuju da ne obraćate mnogo pažnje na detalje, svi oni ukazuju na to da još niste uspeli da prihvatite gubitak.

Sanjati mrtvaca koji su bili uspešni u životu – Viđenje mrtvih ljudi koji su bili prilično poštovani dok su bili živi, simbol je velikog uspeha i sreće.

Ako ste u snu videli živu osobu da je mrtva – Ima dva tumačenja Takav san je može biti primer zapleta koji treba tumačiti unazad. Osoba koju ste videli mrtvu biće prilično uspešna. Osim toga, njegova dobrobit može biti nekako povezana sa vama. Drugo, je ako osobu koja je živa vidite kao mrtvog čoveka to može da simbolizuje vaša loša osećanja prema njoj, previše joj zavidite i želite joj loše. Ako mrtvac kaže da je živ u vašem snu, možete čekati neke vesti.

Sanjati da je neko iz porodice mrtav tj. umro – Može značiti dobre vesti, veliku promenu u životu ili dobro zdravlje.

Sanjati mnoštvo pokojnika koji vas okružuju u snu – To znači da ćete morati da se suočite sa brojnim nevoljama i problemima ili ćete biti okruženi ljudima koji vas neće voleti.

Sanjati mrtvace čija tela odnosi voda ili se udaljavaju od vas – Ovo pokazuje da će se vaši problemi povući ili se rešiti sami.

Sanjati mrtvaca u kovčegu – To je znak da bi trebalo da se pobrinete za svoju sigurnost. Knjige snova preporučuju odlaganje odgovornih poslova za bolja vremena: trenutno je malo verovatno da će se postići uspešni rezultati.

Mrtvu osobu pratite u nepoznatom pravcu ili u snu prihvatite njegovu ponudu – Ovaj san je upozorenje na opasnost koju možete izbeći ako budete oprezni i preduzmete mere.

Sanjati sebe kao mrtvaca u kovčegu – Znači da ćete u životu imati neke prepreke koje će sprečiti ispunjenje vaših planova.

Sanjati da nosite kovčeg sa mrtvacem – Obećava vam finansijsku dobit.

Sanjati da pokopavate kovčeg sa mrtvacem – Znači da pokušavate da zaboravite neki događaj, ali za sada niste baš uspešni.

Sanjati da otkopavate kovčeg sa mrtvacem – Povezuje se sa otkrivanjem nekih tajni.

Sanjati da pokopavate svog prijatelja mrtvog u kovčegu – Obećava uspeh u karijeri ili ličnom životu. Ovaj san za mlade može značiti skori brak.

Sanjati da mrtvac plače u kovčegu – Svađa vas čeka.

Sanjati da vam mrtvac u snu daje pare – Ovaj san se tradicionalno smatra da je znak materijalne dobiti i uspeh u životu.

Sanjati da vam je novac dao mrtvackoji je bio vrlo blizak – To znači da pokušava da pomogne, a to može biti ne samo finansijska sfera.

Sanjati da vam je mrtvak novac dao desnom rukom – Dobitak na lutriji može vas čekati.

Sanjati da vam je mrtvak dao novac levom rukom – Ovo obećava nasledstvo ili finansijsku podršku osobe na vlasti.

Sanjati da vam je mrtvac – pokojnik dao cveće i pozvao vas obratite pažnju na to ko je pokojnik:

– pokojni brat ili otac – blagostanje

– pokojni bivši suprug – sudbonosni sastanak

– bliska ženska – upozorenje

– nepoznata osoba – promena vremena

Sanjati da ste poljubili mrtvaca – To može značiti da osećate krivicu prema pokojniku, možda ste ga nekako povredili ili niste izgovorili reči koje je trebalo da čuje od vas.

Sanjati vaše pokojne roditelje da su srećni i zivi – Znači da odobravaju vaše postupke ili izbore.

Takvi snovi nažalost najčešće predstavĺjaju noćnu moru sve dok osoba sama ne dešifruje i prihvati odlazak osobe koja je svojom voljom napustila svet.

