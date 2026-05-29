Takse u Pančevu 2026: ugostiteljski objekti, reklame, grb i ime

Ni ime „Pančevo”, ni grb, ni zastava grada ne mogu se bez zahteva i odobrenja uz taksu upotrebiti

Cene gradskih taksi menjaju se jednom godišnje, a po odluci od januara 2026. cene za rešenja vezana za ugostiteljske objekte i upotrebu imena, grba i zastave grada su sledeća:

– Za rešenje o vršenju ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta 1.033 (stara cena: 997dinara),

– Za prijave pružanja ugostiteljskih usluga zaposlenim, odnosno korisnicima i sezonskom poslovanju ugostitelja 463 (447dinara),

– Za izdavanje rešenja o dužem radnom vremenu ugostiteljskih objekata 5.718 (5.514 dinara),

– Za izdavanje uverenja o obavljanju delatnosti upisane u registar (osim regulisanja staža) 342 (330 dinara),

– Za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, isticanje firmi i dr. 819 (790 dinara).

– Za izdavanje odobrenja za postavljanje svetleće i obične vitrine i reklame 1.141 (1.100 dinara).

– Za rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu grba i zastave Grada 11.403 (10.996 dinara),

– Za rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena „Pančevo” – za strana lica 114.039 (109.970), za domaća lica 68.409 (65.968), za preduzetnike 45.613 (43.985 dinara).

(Pančevac)

