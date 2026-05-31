Budući prvaci spremni za školske klupe: OŠ „Miroslav Antić“ u Pančevu upisuje 120 đaka 

PANČEVO – Osnovna škola „Miroslav Antić“ u novu školsku godinu upisaće 120 đaka prvaka, potvrdila je direktorka ove obrazovne ustanove Dragana Krstić. U jednoj od najvećih škola na teritoriji Južnog Banata trenutno je veoma živo, jer se uporedo sa završetkom nastave za starije đake sprovodi i provera spremnosti budućih učenika za polazak u školu. Svi prijavljeni mališani biće zvanično upisani do početka nove školske godine u septembru.

Kroz igru, opušten razgovor i rešavanje prvih jednostavnih zadataka, budući prvaci ovih dana imaju priliku da se upoznaju sa svojim učiteljima i prostorom u kojem će boraviti. Testiranje protiče u prijatnoj atmosferi, a u popularnoj „Mikinoj“ školi ističu da je sve podređeno tome da deca bez stresa zakorače u ovu važnu životnu fazu.

Polazak u školu predstavlja veliki i uzbudljiv korak u odrastanju svakog deteta. Kako bi im početak školovanja ostao u najlepšem sećanju, kolektiv OŠ „Miroslav Antić“ već sada planira tradicionalnu svečanu priredbu. Novu generaciju učenika na samom početku septembra stariji drugari i nastavnici dočekaće sa osmehom, pesmom i prigodnim poklonima dobrodošlice.

