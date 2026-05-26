Povodom Dana grada, Vršac će 30. i 31. maja postati prava srednjovekovna pozornica.

Na platou kod „Slaviše“ posetioce očekuju viteške borbe, rekonstrukcije bitaka, srednjovekovni kampovi, stari zanati, streličarski turniri i bogat program za sve generacije, u atmosferi koja vraća vekovima unazad.

Vršac će tokom dva festivalska dana okupiti ljubitelje istorije, tradicije i viteške kulture kroz manifestaciju koja donosi spoj zabave, edukacije i autentičnog srednjovekovnog duha.

Festival počinje u subotu, 30. maja, otvaranjem viteškog sela u podne, nakon čega slede kvalifikacije duelista, kao i atraktivna rekonstrukcija „Bitke za Kulu“. Posebnu pažnju privući će dramski komad „Teodor Vršački – Kamen i plamen“, kao i večernji ples vatre i mača u izvođenju grupe „Sveti Longinus“ iz Sente.

Drugog dana festivala, u nedelju 31. maja, program se nastavlja otvaranjem srednjovekovnog sela i interaktivnih radionica, finalnim viteškim duelima i streličarskim turnirom „Zlatna strela“. Posetioci će ponovo imati priliku da prisustvuju spektakularnoj rekonstrukciji „Bitke za Kulu“, koja predstavlja centralni događaj manifestacije.

Tokom oba dana festivala biće otvoreni srednjovekovni kampovi, radionice starih zanata i sadržaji namenjeni deci i porodicama, uz autentičnu scenografiju i kostime koji će plato pod Kulom pretvoriti u pravi mali srednjovekovni grad.

Organizatori pozivaju sve građane i goste grada da dođu i dožive jedinstvenu atmosferu viteštva, istorije i tradicije.

(Dnevnik)