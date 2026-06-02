 Časopis „Bucuria copiilor“ proslavio 80 godina postojanja

Novinsko-izdavačka ustanova „Libertatea“ svečano je obeležila impresivnih 80 godina od osnivanja dečjeg časopisa na rumunskom jeziku „Bucuria copiilor“ (Dečja radost).

Veliki jubilej proslavljen je bogatim kulturnim programom i svečanim koncertom u Centru „Millennium“ u Vršcu. Manifestaciju je otvorila direktorka NIU „Libertatea“ Mariana Stratulat, naglasivši neprocenjivu ulogu pisane reči u očuvanju maternjeg jezika i nacionalne kulture.

Urednik časopisa Dan Mata podsetio je prisutne na istorijski razvoj ovog prestižnog lista za najmlađe. Značaj jubileja istakao je i dr Trajan Kačina, potpredsednik Rumunskog nacionalnog saveta i većnik za kulturu Grada Vršca, poručivši da je rad ustanove od izuzetne važnosti za rumunsku nacionalnu manjinu. Čestitke su uputili i zamenik ministra za informisanje i telekomunikacije Dragan Traparić, generalni konzul Rumunije u Vršcu Anka Korfu, kao i sveštenik Mojsije Linca ispred Eparhije Dakije Feliks. U umetničkom delu programa nastupili su horovi, dečji ansambli, recitatori i solisti iz škola sa nastavom na rumunskom jeziku, a najuspešnijim učesnicima književnih konkursa uručene su prigodne nagrade.

