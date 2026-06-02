Šampioni iz Sakula odbranili titulu: Tamburaškom orkestru zlato na Republičkoj smotri u Sremskim Karlovcima

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Zoran Petrović” iz Sakula ponovio je prošlogodišnji uspeh i osvojio prvo mesto na prestižnoj Republičkoj smotri horova i orkestara osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola Srbije. Takmičenje je održano 30. i 31. maja 2026. godine u prelepom ambijentu Karlovačke gimnazije u Sremskim Karlovcima, prenosi Glas Opova.

Manifestacija, koju tradicionalno organizuje Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, okupila je ove godine 25 ansambala iz cele zemlje, tačnije 12 horova i 13 orkestara. U izuzetno jakoj konkurenciji, talentovani učenici iz Sakula pokazali su vrhunski nivo muzičkog znanja, posvećenosti i timskog duha.

Stručni žiri bio je očaran njihovim nastupom, te je tamburašima dodelio čak 98 od maksimalnih 100 bodova.

Ovim rezultatom orkestar je trijumfovao u kategoriji orkestara malih škola. Šampionski sastav čine 24 učenika od petog do osmog razreda, koji su pod dirigentskom palicom nastavnika muzičke kulture Dorela Marjanua na najbolji način krunisali višemesečni trud, rad i vežbanje.

