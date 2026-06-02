Patronaža u Pančevu za sve porodilje, bez obzira gde su se porodile

Mesto porođaja ili zvanična adresa u ličnoj karti nisu prepreka za dobijanje stručne pomoći na terenu

Pančevo poslednjih godina beleži stalni porast broja stanovnika. Među novim sugrađanima je veliki broj mladih ljudi koji su odlučili da upravo ovde zasnuju porodicu.

Lokalne zdravstvene stanice poručuju da trudnice i porodilje imaju puna prava na zdravstvenu podršku, bez obzira na to gde vode trudnoću ili gde su se porodile. To se posebno odnosi na pravo na patronažne posete nakon dolaska bebe kući.

Glavna sestra Patronažne službe Doma zdravlja Pančevo, Jelena Kuručev, ističe da mesto porođaja ili zvanična adresa u ličnoj karti nisu prepreka za dobijanje stručne pomoći na terenu:

„Imamo dosta trudnica i porodilja koje se pretežno porađaju u Beogradu, a žive ovde. One apsolutno imaju pravo na posetu patronažne sestre. Bez obzira na to što se nisu porodile u Pančevu i što možda nemaju ovde prijavljeno mesto boravka, ukoliko sa bebom žive u Pančevu, mogu i treba da se jave Patronažnoj službi Doma zdravlja.”

Pored patronažnih poseta, Dom zdravlja Pančevo nudi i dodatne besplatne sadržaje. Sve trudnice koje žive na teritoriji grada mogu potpuno besplatno da pohađaju školicu za trudnice u Domu zdravlja, gde dobijaju ključne savete za porođaj i prve dane sa bebom.