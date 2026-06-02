Opovo: Sanirana oštećenja na kolovozu

OPOVO – Na teritoriji opštine Opovo tokom prethodne nedelje uspešno su realizovani radovi na sanaciji udarnih rupa u sva četiri naseljena mesta. Glavni cilj ove investicije jeste značajno unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje kvaliteta lokalne saobraćajne infrastrukture, prenosi Naše Opovo.

Radove je izvodila firma „Stamil“, a planom je, pored same sanacije kolovoza, obuhvaćeno i uređenje školskih prilaza ispred Osnovne škole „Zoran Petrović“ u Sakulama i Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Opovu. Na ovaj način učenicima, roditeljima i zaposlenima obezbeđen je znatno sigurniji i funkcionalniji pristup obrazovnim objektima. Pre samog početka radova, predstavnici izvođača i komunalni inspektor obišli su teren kako bi popisali i odredili prioritete među oštećenjima.

Tok radova na terenu obišla je i predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov. Ona je u razgovoru sa izvođačima istakla da lokalna samouprava aktivno reaguje na potrebe građana i rešava probleme koji direktno utiču na svakodnevni život. Predsednica je naglasila da su oštećenja nastala usled loših vremenskih uslova i preopterećenosti saobraćajnica, te da je njihova sanacija važan korak ka bezbednijoj opštini. Nadležni najavljuju da će se ulaganja u lokalnu infrastrukturu nastaviti i u narednom periodu.

