Sportski duh i tradicija: U Sefkerinu uspešno održana 26. Seoska Soko olimpijada

SEFKERIN – U Sefkerinu je danas uspešno održana 26. Seoska Soko olimpijada, tradicionalna manifestacija koja već više od dve i po decenije okuplja ljubitelje sporta, rekreacije i druženja svih generacija. Brojni učesnici, od najmlađih beba pa sve do najstarijih takmičara, još jednom su pokazali da su sportski duh, zajedništvo i vedro raspoloženje najlepše vrednosti ovog jedinstvenog događaja, prenosi Naše Opovo.

Ovogodišnju olimpijadu svečano su otvorili organizator Dragan Ristić i pokrajinski poslanik AP Vojvodine Predrag Ginculj. Oni su svim takmičarima poželeli mnogo uspeha i lepih trenutaka tokom dana ispunjenog bogatim sportskim sadržajima. Manifestaciju je obišla i predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, koja je sa svojim saradnicima razgovarala sa organizatorima, učesnicima i posetiocima, pružajući punu podršku događaju koji je postao prepoznatljiv simbol sportskog i društvenog života Sefkerina.

Takmičarski program bio je izuzetno bogat i prilagođen različitim uzrastima kroz sedam atraktivnih disciplina. U pikadu su se nadmetala deca školskog uzrasta, kao i stariji takmičari od 13 godina. Veliko interesovanje publike izazvalo je tradicionalno trčanje u džaku za osnovce, dok su u skoku u dalj iz mesta svoje sposobnosti i sportske veštine podjednako testirale i mlađe i starije kategorije učesnika.

