Vojvodina izdvaja 80 miliona dinara za razvoj lovnog turizma u 2026.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje lovnog turizma u AP Vojvodini u 2026. godini, za koji je opredeljeno ukupno bespovratno 80 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 16. jula, a bespovratna sredstava se dodeljuju za unapređenje lovnog turizma u Vojvodini u ovoj godini u cilju unapređenja lovno turističke ponude korisnika lovišta.

Kako je navedeno u konkursu, minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 150.000 dinara, a maksimalni ne može biti veći od tri miliona dinara.

Bespovratna sredstva za investiciona ulaganja, tekuće održavanje objekta, kao i nabavke opreme za objekte lovačkih udruženja utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na podsticaje ostvaruju lovačka udruženja koja su korisnici lovišta ili lovnih revira u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Dodatne informacije i termin za konsultacije mogu se dobiti putem elektronske pošte: psp@vojvodina.gov.rs .

(Pančevac)