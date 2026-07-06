Pančevo Sportska dešavanja

Turnir u bilijaru: Šampioni Novosađani

Treće mesto na velikom nadmetanju u našem gradu osvojili Pančevci

14:00

06.07.2026

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Jovan Timotijević

Veliki turnir u bilijaru održan je tokom vikenda u našem gradu u novom klubu „V8 Pančevo”. Učestvovalo je 40 odličnih igrača, odnosno 20 parova.

Igralo se na sedam dobijenih partija, pa je „prštalo” na sve strane. Moglo se videti zadovoljstvo zbog dobro odigranog poteza, bilo je i frustracija kada se „maši” zicer, a sve vreme se osećala prava takmičarska atmosfera: pružane su ruke boljima od sebe, uz želju da daleko doguraju.

Tačno polovina od ukupnog broja učesnika bilo je iz Pančeva, a redovni učesnici turnira su iz Beograda, Vršca, Zrenjanina, Novog Sada, Sremske Kamenice, Niša, Mladenovca, Nove Pazove, Smedereva, Banovaca, Sombora…

Finalisti su ovog puta bili iz Novog Sada: šampionski par je kombinacija Boškov – Jovanović, do drugog mesta zasluženo su došli Sajfert i Pilipović, a treće mesto osvojio je par iz Pančeva: Maksimović – Šupica.

Šampionski par Boškov – JovanovićJovan Timotijević

Open turniri se igraju subotom, a utorkom su mečevi u amaterskoj ligi. Tokom juna je bilo preko dvesta učesnika, što je veliki broj s obzirom na to da je leto period kada su bilijar klubovi najmanje posećeni.

(Pančevac / S. T.)

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