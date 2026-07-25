Optužnica za seriju teških krađa u Pančevu i okolini: Preti im do osam godina

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A.B. (1993) iz Padinske Skele i S.K (1992) iz Padinske Skele, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili više krivičnih dela Teška krađa u saizvršilaštvu, kao i krivično delo Teška krađa u pokušaju, dok se S.K. stavlja na teret i još jedno krivično delo Teška krađa u saizvršilaštvu.

Prema navodima optužnog predloga, okrivljeni su tokom marta 2021. godine, zajedno sa jednim maloletnim licem, po prethodnom dogovoru i sa jasno podeljenim ulogama, na području Vladimirovca, Starčeva, Pančeva, Omoljice i Banatskog Novog Sela, obijali maloprodajne objekte upotrebom podesnog alata, nakon čega su oduzimali i prisvajali veću količinu različite robe, pre svega cigareta, prehrambenih i drugih proizvoda, kao i novac iz depozita, pribavljajući sebi protivpravnu imovinsku korist i pričinjavajući oštećenima značajnu materijalnu štetu.

Okrivljenima se takođe stavlja na teret da su u martu 2021. godine, u Starčevu, nakon obijanja maloprodajnog objekta, aktivirali alarm, usled čega su odustali od dovršenja krivičnog dela i napustili lice mesta, čime su izvršili krivično delo Teška krađa u pokušaju u saizvršilaštvu.

Pored navedenog, okrivljenom S.K. se posebno stavlja na teret da je krajem februara 2021. godine, u Banatskom Karlovcu, zajedno sa jednim maloletnim licem i još dva za sada nepoznata lica, obio maloprodajni objekat i iz njega oduzeo i prisvojio veću količinu robe.

Imajući u vidu broj izvršenih krivičnih dela, način njihovog izvršenja, visinu pričinjene materijalne štete, kao i sve druge okolnosti konkretnog slučaja, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je predložilo da sud okrivljenog A.B. osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a okrivljenog S.K. osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina.