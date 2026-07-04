Dve zlatne medalje za SK Pančevo na kupu u Slovačkoj
Takmičari Streličarskog kluba Pančevo ostvarili su izuzetan uspeh na četvrtoj etapi Centralnoevropskog kupa, koja je održana u slovačkom mestu Vinično.
21:18
04.07.2026
Takmičari Streličarskog kluba Pančevo ostvarili su izuzetan uspeh na četvrtoj etapi Centralnoevropskog kupa, koja je održana u slovačkom mestu Vinično.
U organizaciji kluba „Blue Arrows“, ovaj međunarodni turnir okupio je vrsne strelce, a Pančevci su još jednom dostojno predstavili svoj grad i Srbiju na međunarodnoj sceni.
Turnir su obeležili veoma teški i izazovni uslovi za borbu. Jak i promenljiv vetar konstantno je otežavao gađanje, ali to nije sprečilo pančevačke sportiste da pokažu vrhunsku koncentraciju i borbenost. Kroz napete eliminacione borbe, takmičari SK Pančevo uspeli su da izbore vrhunske rezultate i kući donesu dva najsjajnija odličja.
Zlatne medalje za Srbiju osvojili su:
Dragiša Jevtić — prvo mesto i zlato u kategoriji seniora (olimpijski luk)
Matvej Jevtić — prvo mesto i zlato u disciplini složeni luk
Zapažen nastup zabeležio je i Dušan Grbić, koji je u kategoriji veterana sa složenim lukom zauzeo visoko peto mesto.
Ovim rezultatima Streličarski klub Pančevo potvrdio je visok kvalitet rada i kontinuitet osvajanja medalja na jakim evropskim turnirima.
(Pančevac)