Dve zlatne medalje za SK Pančevo na kupu u Slovačkoj

U organizaciji kluba „Blue Arrows“, ovaj međunarodni turnir okupio je vrsne strelce, a Pančevci su još jednom dostojno predstavili svoj grad i Srbiju na međunarodnoj sceni.

Turnir su obeležili veoma teški i izazovni uslovi za borbu. Jak i promenljiv vetar konstantno je otežavao gađanje, ali to nije sprečilo pančevačke sportiste da pokažu vrhunsku koncentraciju i borbenost. Kroz napete eliminacione borbe, takmičari SK Pančevo uspeli su da izbore vrhunske rezultate i kući donesu dva najsjajnija odličja.

Zlatne medalje za Srbiju osvojili su:

Dragiša Jevtić — prvo mesto i zlato u kategoriji seniora (olimpijski luk)

Matvej Jevtić — prvo mesto i zlato u disciplini složeni luk

Zapažen nastup zabeležio je i Dušan Grbić, koji je u kategoriji veterana sa složenim lukom zauzeo visoko peto mesto.

Ovim rezultatima Streličarski klub Pančevo potvrdio je visok kvalitet rada i kontinuitet osvajanja medalja na jakim evropskim turnirima.

(Pančevac)