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Pijace gore zbog ove biljke: Cena paprena, svi je masovno sade

11:00

25.07.2026

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Foto: Pexels

Zbog visokih troškova uzgoja, letnje nestabilnosti i smanjenih prinosa, cena domaćih borovnica na hrvatskim pijacama ove sezone je oko 10 evra po kilogramu, što odražava trenutni balans ponude i potražnje za ovom veoma traženom bobicom.

Na organskoj plantaži borovnica porodice Lisjak u Šenkovcu, intenzivan rad na plantažama počinje u ranim jutarnjim satima kako bi se bobice ubrale pre dnevne vrućine, a berači ističu važnost dobro koordiniranog tima u postizanju visoke efikasnosti.

„Nemam šta da kažem o kompaniji, svi smo ujedinjeni, dobra, stara ekipa“, rekla je beračica Ljiljana Rudnički, otvoreno priznajući da joj je teško da odoli zdravim plodovima tokom rada.

Foto: PexelsFoto: Pexels

Za porodicu Lisjak, uzgoj ovog voća predstavljao je potpunu prekretnicu u životu, jer su pre petnaest godina doneli stratešku odluku da svu svoju ušteđevinu i porodično zemljište preusmere u poljoprivrednu proizvodnju umesto da ulažu u izgradnju kuće.

„Ispalo je mnogo bolje nego što smo očekivali i uopšte ne žalimo za borovnicama, to je zaista divan posao napolju na svežem vazduhu, u prirodi… Ima obaveza, ali nas je ovaj posao zaista usrećio. Držimo se onoga što smo na početku zacrtali, unapređujemo poslovanje i stalno pratimo ove nove trendove“, naglasio je proizvođač borovnica Leo Lisjak.

Prerada voća i uvođenje novih inovativnih proizvoda

Ova porodična plantaža proizvodi u proseku četiri tone borovnica svake sezone, ali kako bi osigurali dodatu vrednost i dugoročnu održivost na tržištu, Lisjakovi su se poslednjih godina uspešno okrenuli preradi voća i razvoju inovativnih prehrambenih proizvoda.

„Već četiri godine radimo sa čokoladom, pa smo kombinovali borovnice sa čokoladom, i maline, i tako liofiliziramo naše voće i kombinujemo ga sa čokoladom. Imamo još novih ideja, jednostavno se nekako otvori dok radite i ima nekih keksa sa borovnicama, i svakakvih stvari, da. Još uvek samo istražujemo“, objasnila je Jasminka Lisjak.

Trenutna berba u Šenkovcu trajaće do kraja jula, a u svakodnevnim aktivnostima podjednako učestvuje i najmlađi član porodice, Frida, koja budno prati zrelost plodova na grmovima i planira da nastavi porodičnu tradiciju.

Foto: PexelsFoto: Pexels

„Mnogo pomažem, nosim vodu, ponekad berem borovnice i proveravam da li su sve zrele“, rekla je mlada Frida.

Nakon što je letnja berba uspešno završena i sledi kratka pauza, porodica Lisjak najavljuje sprovođenje novih planova i dalju obuku za jesen, jer kažu da se u savremenom uzgoju i marketingu borovnica uvek može naučiti i smisliti nešto novo.

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