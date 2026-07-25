Pijace gore zbog ove biljke: Cena paprena, svi je masovno sade

Zbog visokih troškova uzgoja, letnje nestabilnosti i smanjenih prinosa, cena domaćih borovnica na hrvatskim pijacama ove sezone je oko 10 evra po kilogramu, što odražava trenutni balans ponude i potražnje za ovom veoma traženom bobicom.

Na organskoj plantaži borovnica porodice Lisjak u Šenkovcu, intenzivan rad na plantažama počinje u ranim jutarnjim satima kako bi se bobice ubrale pre dnevne vrućine, a berači ističu važnost dobro koordiniranog tima u postizanju visoke efikasnosti.

„Nemam šta da kažem o kompaniji, svi smo ujedinjeni, dobra, stara ekipa“, rekla je beračica Ljiljana Rudnički, otvoreno priznajući da joj je teško da odoli zdravim plodovima tokom rada.

Za porodicu Lisjak, uzgoj ovog voća predstavljao je potpunu prekretnicu u životu, jer su pre petnaest godina doneli stratešku odluku da svu svoju ušteđevinu i porodično zemljište preusmere u poljoprivrednu proizvodnju umesto da ulažu u izgradnju kuće.

„Ispalo je mnogo bolje nego što smo očekivali i uopšte ne žalimo za borovnicama, to je zaista divan posao napolju na svežem vazduhu, u prirodi… Ima obaveza, ali nas je ovaj posao zaista usrećio. Držimo se onoga što smo na početku zacrtali, unapređujemo poslovanje i stalno pratimo ove nove trendove“, naglasio je proizvođač borovnica Leo Lisjak.

Prerada voća i uvođenje novih inovativnih proizvoda

Ova porodična plantaža proizvodi u proseku četiri tone borovnica svake sezone, ali kako bi osigurali dodatu vrednost i dugoročnu održivost na tržištu, Lisjakovi su se poslednjih godina uspešno okrenuli preradi voća i razvoju inovativnih prehrambenih proizvoda.

„Već četiri godine radimo sa čokoladom, pa smo kombinovali borovnice sa čokoladom, i maline, i tako liofiliziramo naše voće i kombinujemo ga sa čokoladom. Imamo još novih ideja, jednostavno se nekako otvori dok radite i ima nekih keksa sa borovnicama, i svakakvih stvari, da. Još uvek samo istražujemo“, objasnila je Jasminka Lisjak.

Trenutna berba u Šenkovcu trajaće do kraja jula, a u svakodnevnim aktivnostima podjednako učestvuje i najmlađi član porodice, Frida, koja budno prati zrelost plodova na grmovima i planira da nastavi porodičnu tradiciju.

„Mnogo pomažem, nosim vodu, ponekad berem borovnice i proveravam da li su sve zrele“, rekla je mlada Frida.

Nakon što je letnja berba uspešno završena i sledi kratka pauza, porodica Lisjak najavljuje sprovođenje novih planova i dalju obuku za jesen, jer kažu da se u savremenom uzgoju i marketingu borovnica uvek može naučiti i smisliti nešto novo.