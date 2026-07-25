Legao novac za više od 34.000 studenata: Počela isplata povraćaja školarina

Ministarstvo prosvete izvršilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od 106 visokoškolskih ustanova, isplatu prve rate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini.

Povraćaj sredstava dobio je 34.231 student, za šta je Ministarstvo prosvete opredelilo više od milijardu dinara.

Povraćaj sredstava za uplaćene školarine danas je izvršen i za 117 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za školsku 2024/2025. godinu, a koji su zahtev za Studentsku karticu podneli nakon poslednje isplate sredstava u prethodnom ciklusu.

Ministarstvo prosvete je, kako se navodi u saopštenju, više puta pomeralo rokove visokoškolskim ustanovama za dostavljanje i ispravku podataka o samofinansirajućim studentima i plaćenim školarinama. Međutim, devet visokoškolskih ustanova nije dostavilo ili nije dostavilo ispravne podatke o plaćenim školarinama svojih samofinansirajućih studenata.

Stoga će Ministarstvo u narednom periodu, u direktnoj komunikaciji sa tim ustanovama, obezbediti uslove da se i ovim studentima povraćaj sredstava za školarinu izvrši prilikom isplate druge rate tokom oktobra 2026. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini. Takođe, propisano je da student pravo na pokriće troškova ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine za svaku godinu studija koju je prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je prvi put upisao, kao i da ovo pravo može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Zakonom je propisano i da se isplata sredstava studentima vrši iz budžeta Republike Srbije u dve rate, i to: prva rata za školarinu plaćenu do kraja februara tekuće školske godine, a druga za školarinu plaćenu do kraja školske godine, odnosno do 30. septembra tekuće školske godine, za preostali iznos plaćene školarine, na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu.

U budžetu Ministarstva prosvete za ove namene obezbeđeno je ukupno četiri milijarde dinara.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, podnesu zahtev za njeno izdavanje putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Takođe, Ministarstvo poziva sve studente koji nisu podneli zahtev za izdavanje Studentske kartice da to učine putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Među ustanovama koje nisu dostavile ili nisu dostavile ispravne podatke o plaćenim školarinama nalaze se Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Univerzitet odbrane – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Univerzitet u Nišu – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje sa privremenim sedištem u Leposaviću i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

(24sedam)