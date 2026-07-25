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Svoj na svome: RGZ obradio 219.000 prijava

11:40

25.07.2026

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Foto: Milan Šupica

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je započeo objavljivanje dnevne statistike sprovođenja  projekta upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu upisane u kastar „Svoj na svome“, a prema objavljenim podacima dostavljeno je 239.679 potvrda za upis.

Te potvrde dostavljka Agencija za prostorno planiranje, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta. Ranije je objavljeno da je u akciji Svoj na svome pristiglo skoro 2,5 miliona prijava nelegalnih objekata, tako da je do sada rešeno manje od devet odsto zahteva.

U RGZ-u podsećaju da je građanima na raspolaganju aplikacija „Status potvrde u RGZ – Svoj na svome“ na sajtu RGZ, putem koje unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, bez odlaska na šalter.

Na ovaj način je omogućeno svakom građaninu da u svakom trenutku ima uvid kako u status sopstvenog predmeta, tako i u ukupne rezultate realizacije projekta.

(Nova ekonomija)

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