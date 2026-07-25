Suša zaustavila pumpe: Obustavljeno navodnjavanje na delovima Hidrosistema DTD

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ saopštilo je da je zbog loše hidrološke situacije i gotovo rekordno niskih vodostaja u celom slivu Dunava privremeno obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav.

Kako navode iz ovog preduzeća, usled visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda ugrožen je vodni režim kanalske mreže, zbog čega apeluju na građane i korisnike da vodu koriste racionalno i namenski. Ističu da je očuvanje stabilnosti vodnog režima od ključnog značaja kako ne bi bio ugrožen biološki minimum, kao ni biljni i životinjski svet.

U prethodnom periodu, „Vode Vojvodine“ angažovale su sve raspoložive kapacitete kako bi obezbedile dodatne količine vode u kanalskoj mreži. Na crpilištima u Bezdanu i Bogojevu, gde pumpe zbog niskog vodostaja Dunava već duže vreme otežano rade, bagerima su uklanjani nanosi mulja i peska i produbljivano je korito kako bi agregati mogli da rade i u ekstremnim uslovima. Istovremeno, plovne kosačice uklanjale su vodenu vegetaciju radi ubrzanja protoka vode u kanalima.

Međutim, uprkos preduzetim merama, nivo vode u kanalima nastavio je da opada, zbog čega je doneta odluka o privremenoj obustavi navodnjavanja na pojedinim deonicama kanalske mreže. Korisnici su o tome obavešteni pisanim putem, a ova mera ostaće na snazi dok se vodostaji ne vrate na projektovani radni nivo potreban za navodnjavanje.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ poručuju da njihove stručne službe svakodnevno prate stanje na terenu i upozoravaju da će svako neracionalno i nelegalno zahvatanje vode biti strogo sankcionisano.

(Pančevac)