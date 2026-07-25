Detaljan vodič do turističkog vaučera: Penzioneri, evo kako da se prijavite

Država je za 2026. godinu iz svog budžeta opredelila ukupno 300 miliona dinara za podelu 30.000 turističkih vaučera namenjenih subvencionisanom odmoru u Srbiji. Vrednost svakog pojedinačnog vaučera ove godine je povećana i iznosi 10.000 dinara, a početak prijavljivanja i raspodele zvanično je zakazan za ponedeljak, 3. avgust.

Ova inicijativa, koja se uspešno sprovodi godinama, predstavlja jednu od najznačajnijih mera za razvoj domaćeg turizma, doprinoseći znatno većoj popunjenosti smeštajnih kapaciteta širom zemlje, prenosi Kurir.

Glavna i najvažnija novina u odnosu na sve prethodne periode odnosi se na rigoroznije definisanje kategorije građana koji imaju pravo na ovu državnu subvenciju. U 2026. godini, vaučere će moći da dobiju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi iznos od 80.000 dinara.

Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici Vlade Srbije i kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

„Vaučere, koji su deo velikog paketa pomoći građanima, moći će da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Prijava za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbija“, objavio je Mali na instagramu.

S obzirom na to da je broj vaučera ograničen, a interesovanje tradicionalno ogromno, građani bi trebalo da se upoznaju sa maksimalno pojednostavljenom, ali striktnom procedurom prijave. Ministar Memić je najavio da će odmah po usvajanju nove uredbe na sednici Vlade biti objavljen javni poziv za ugostitelje, nakon čega će oni imati rok od pet dana da prijave svoje kapacitete. Uslov za hotelijere i privatne izdavaoce smeštaja je da budu registrovani u sistemu eTurista. Nakon toga, građani stupaju na scenu kroz sledeće korake:

Rezervacija smeštaja – Građani moraju obezbediti potvrdu o rezervaciji za boravak od najmanje pet noćenja u izabranom objektu. Smeštaj se mora izabrati isključivo sa zvanične liste ugostiteljskih objekata koju objavljuje resorno ministarstvo.

Priprema neophodne dokumentacije – Obuhvata važeći lični dokument (ličnu kartu ili pasoš) i adekvatan dokaz o penzionerskom statusu. Građani neće morati da prilažu striktno rešenje o penziji, već bilo koji validan dokaz da njihova primanja ne prelaze 80.000 dinara, poput poslednjeg penzionog čeka.

Prijava koja se podnosi isključivo lično na šalterima Pošte Srbije – Najkasnije 30 dana pre planiranog početka putovanja. Ukoliko podnosilac ispunjava sve uslove i ukoliko prijava bude uredno procesuirana pre nego što se celokupna kvota razgrabi, vaučer će biti dostavljen preporučenom pošiljkom direktno na kućnu adresu korisnika.

Najtraženije destinacije i detaljan spisak lokacija širom Srbije

Kada je reč o odabiru destinacija, interesovanje penzionera širi se na sve krajeve naše zemlje. Prema zvaničnim podacima Ministarstva turizma, Sokobanja ostaje apsolutni hit i rekorder turističke sezone, s obzirom na to da se u njoj tradicionalno potroši skoro dve trećine od ukupnog broja dodeljenih vaučera. Pored nje, među najtraženijim destinacijama koje građani biraju nalaze se Vrnjačka Banja, Zlatibor, Tara, Vrdnik, Zlatar, kao i Beograd koji beleži veliku posećenost.

Ipak, udruženja i turistički radnici pozivaju građane da istraže celokupnu i izuzetno bogatu ponudu koju nudi naša zemlja. Mesta na kojima važe vaučeri i gde možete pronaći adekvatan smeštaj obuhvataju zaista impresivan spisak banja, planina, jezera i gradova.

Gde sve važe turistički vaučeri?

Smeštaj se može rezervisati u mestima kao što su Banja Vrujci, Banja Koviljača, kao i specifična Banja Koviljača Bogutovac i Brestovačka banja. Ljubitelji prirode mogu se uputiti na Vlasinsko jezero, u Vrdnik, Gornju Trepču ili Gornji Milanovac.

Na raspolaganju su i Divčibare, Zlatibor, Jagodina, Jastrebac, Kikinda, Kladovo, Knić i Kopaonik. Za one koji traže specifična lečilišta i mirnije krajeve, tu su Lopatnica, Lukovska banja, Mokra Gora, Palić, Pribojska banja, Selters banja i Sijarinska banja.

Pored već pomenute Sokobanje, turisti rado biraju Srebrno jezero, Zlatar, Čajetinu, Rašku, Novu Varoš i Bajinu Baštu. Vaučeri se mogu iskoristiti i za odmor u Subotici, Brusu, Valjevu, na prelepoj Staroj planini, u Boljevcu, Beloj Crkvi, pa i u samom Beogradu i Kragujevcu.

Tu su i Golubac, Priboj, Kruševac, Aranđelovac, Veliko Gradište, Niška Banja, Kraljevo, Sjenica, Kanjiža, Vršac i Ljubovija.

Ovaj širok dijapazon lokacija garantuje da svaki penzioner može pronaći idealno mesto za oporavak i rekreaciju.

Eksplozija seoskog turizma

Jedna od najznačajnijih promena u domaćem turizmu poslednjih godina jeste pravi procvat seoskih turističkih domaćinstava, za koja se sve češće odlučuju upravo stariji građani. Ministar Memić je istakao da je broj registrovanih domaćinstava u ruralnim područjima porastao sa 695 na skoro 2.000 u samo tri godine. Ovaj rast predstavlja direktnu posledicu velikih ulaganja, državnih subvencija, ali i uspešnog korišćenja fondova Evropske unije, što se posebno oseti u regionima poput Stare planine.

Govoreći za Radio televiziju Novi Pazar o neistraženim biserima koje bi preporučio, ministar je posebno izdvojio Staru planinu i Pešter. Stara planina, kako je istakao, obiluje neverovatnom prirodom, čistim vazduhom i vodopadima, te predstavlja idealan prostor gde čovek može istinski da se odmori daleko od gradske gužve. S druge strane, Pešterska visoravan predstavlja jedinstvenu lepotu, gde posetioci mogu iskusiti iskreno gostoprimstvo i autentičan način života.

Rad na inovativnoj aplikaciji

Ova aplikacija će objediniti celokupnu ponudu srpskih sela, omogućavajući svakom turisti da putem mobilnog telefona vidi lepote svakog domaćinstva, stupi u kontakt sa lokalnim turističkim vodičima, ali i da ostvari ekonomski benefit. Cilj aplikacije je da turisti, nakon što probaju autentične domaće proizvode na odmoru, imaju mogućnost da 365 dana u godini naručuju organsku hranu direktno od domaćina, čime se turistička sezona i zarada u Srbiji proširuju na celu godinu. Pored toga, kao dodatnu podršku turizmu, država osniva volonterske servise u 15 gradova i opština namenjene obuci omladine.

Pooštrene bezbednosne mere i nulta tolerancija na zloupotrebe

Ono što ovaj ciklus dodele vaučera za 2026. godinu izdvaja od svih prethodnih jesu najavljene oštre i beskompromisne mere protiv bilo kakvih zloupotreba. Zbog ranijih slučajeva fiktivnih rezervacija, preprodaje papira i raznih neregularnosti na terenu, država je odlučila da maksimalno pooštri nadzor kako bi novac otišao isključivo u prave ruke.

Kako je najavljeno iz samog vrha države, proces podele ovih 30.000 vaučera striktno će kontrolisati nadležni bezbednosni organi, uključujući i Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA). Država i Pošta Srbije uspostavile su sisteme za detaljno praćenje čitavog procesa. Pored institucionalne zaštite, primenjena je i fizička zaštita samih papira. Svaki odštampani vaučer u vrednosti od 10.000 dinara poseduje najviši mogući stepen zaštite od falsifikovanja, koji obuhvata specifičan vodeni žig.

Paralelno sa tim, rigidne kontrole sprovodiće se direktno na terenu. Turistička inspekcija će tokom cele sezone pojačano „češljati“ sve prijavljene smeštajne objekte. Uvedena je nulta tolerancija za svaki pokušaj unovčavanja vaučera bez stvarnog boravka i ostvarenog noćenja gosta. Za ovakve prekršaje predviđene su izuzetno ozbiljne zakonske sankcije, a ugostiteljima i vlasnicima smeštaja koji budu pokušali da prevare državni sistem prete visoke novčane kazne koje se kreću i do 800.000 dinara. Zbog toga se apeluje i na građane i na ugostitelje da strogo poštuju proceduru koja ima za cilj poboljšanje turističke i socijalne slike Republike Srbije.