Dva znaka do kraja meseca donose važni odluku

Kraj jula mogao bi biti prelomni trenutak za dva horoskopska znaka. Nakon dugog premišljanja, konačno će doneti odluke koje bi mogle da utiču na njihov ljubavni ili poslovni život do kraja godine. Ono što su mesecima odlagali sada više neće moći da ignorišu.

RAK

Pripadnici ovog znaka mogli bi konačno da stave tačku na odnos koji ih već dugo emocionalno iscrpljuje. Kod nekih će to značiti kraj ljubavne veze koja je izgubila bliskost, dok će drugi odlučiti da se udalje od prijateljstva ili porodičnih odnosa koji im donose više stresa nego mira. Na poslovnom planu otvara se mogućnost koju su ranije odbijali zbog straha od promena. Ovoga puta mogli bi da prihvate novi izazov, bilo da je reč o promeni radnog mesta, novom timu ili čak preseljenju. Odluka će im doneti osećaj olakšanja i novi početak.

JARAC

Za Jarčeve će kraj meseca biti u znaku novca i karijere. Mnogi će ozbiljno razmišljati o promeni posla, traženju veće plate ili pokretanju sopstvenog biznisa. Planovi koje su dugo odlagali konačno će doći na red.Ni u ljubavi više neće pristajati na kompromise koji ih čine nesrećnim. Ako osećaju da veza stoji u mestu, tražiće otvoren razgovor o zajedničkoj budućnosti. Ukoliko ne dobiju odgovore koje očekuju, biće spremni da zatvore jedno poglavlje i krenu dalje.

(Najžena)