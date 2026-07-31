Južni Banat

Prvi korak ka modernizaciji deonice Vršac–Markovac

17:01

31.07.2026

Podeli vest:

Foto: Grad Vršac

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović potpisala je ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, čime su zvanično obezbeđena sredstva za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju opštinskog puta broj 101.

Sredstva su dodeljena u okviru javnog poziva namenjenog lokalnim samoupravama za finansiranje tehničke dokumentacije za velike infrastrukturne projekte. Ova dokumentacija je najvažniji preduslov za apliciranje za novac i početak građevinskih radova na pravcu koji povezuje Vršac sa Velikim Središtem, Guduricom i Markovcem.

Dokumentacija kao temelj: Šta sve obuhvata projekat?
Postojeća saobraćajnica je dotrajala i oštećena usled velikog intenziteta saobraćaja. Zbog toga je izrada detaljnih planova neophodna za sveobuhvatnu sanaciju. Projektno-tehnička dokumentacija će precizno definisati:
Kompletna geodetska snimanja i geomehanička ispitivanja terena.
Analizu nosivosti trenutne kolovozne konstrukcije.
Sve tehničke i grafičke detalje, uključujući predmer i predračun radova.
Sanaciju oštećenja, ugradnju novih slojeva asfalta, uređenje bankina i čišćenje kanala.
Nov sistem za odvođenje kišnice i postavljanje kompletne vertikalne i horizontalne signalizacije.

 Veliki značaj puta za Vršac i okolna sela
Planirana rekonstrukcija obuhvata ukupno skoro 12 kilometara puta, podeljenih u dve ključne deonice:
Od izlaza iz Vršca do izlaza iz Velikog Središta – u dužini od 8,7 kilometara.
Od ulaza u Guduricu do ulaza u Markovac – u dužini od 3,25 kilometara.

Ovaj putni pravac spada u najopterećenije lokalne rute. Njegova potpuna rehabilitacija obezbediće znatno veći nivo bezbednosti za sve vozače, produžiće životni vek saobraćajnice i olakšaće svakodnevno kretanje lokalnom stanovništvu.
Zajedničkim ulaganjem Grada Vršca i Pokrajinske vlade potvrđuje se opredeljenost ka ravnomernom razvoju svih naseljenih mesta i stvaranju boljih i sigurnijih uslova za život građana na ovoj teritoriji.

(Grad Vršac)

Tagovi

Dragana Mitrović gradonačelnica Vršca Gudurica pokrajinski sekretarijat put Vršac Markovac putna infrastruktura Vršac rekonstrukcija puteva tehnička dokumentacija Veliko Središte

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.