Prvi korak ka modernizaciji deonice Vršac–Markovac

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović potpisala je ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, čime su zvanično obezbeđena sredstva za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju opštinskog puta broj 101.

Sredstva su dodeljena u okviru javnog poziva namenjenog lokalnim samoupravama za finansiranje tehničke dokumentacije za velike infrastrukturne projekte. Ova dokumentacija je najvažniji preduslov za apliciranje za novac i početak građevinskih radova na pravcu koji povezuje Vršac sa Velikim Središtem, Guduricom i Markovcem.

Dokumentacija kao temelj: Šta sve obuhvata projekat?

Postojeća saobraćajnica je dotrajala i oštećena usled velikog intenziteta saobraćaja. Zbog toga je izrada detaljnih planova neophodna za sveobuhvatnu sanaciju. Projektno-tehnička dokumentacija će precizno definisati:

Kompletna geodetska snimanja i geomehanička ispitivanja terena.

Analizu nosivosti trenutne kolovozne konstrukcije.

Sve tehničke i grafičke detalje, uključujući predmer i predračun radova.

Sanaciju oštećenja, ugradnju novih slojeva asfalta, uređenje bankina i čišćenje kanala.

Nov sistem za odvođenje kišnice i postavljanje kompletne vertikalne i horizontalne signalizacije.

Veliki značaj puta za Vršac i okolna sela

Planirana rekonstrukcija obuhvata ukupno skoro 12 kilometara puta, podeljenih u dve ključne deonice:

Od izlaza iz Vršca do izlaza iz Velikog Središta – u dužini od 8,7 kilometara.

Od ulaza u Guduricu do ulaza u Markovac – u dužini od 3,25 kilometara.

Ovaj putni pravac spada u najopterećenije lokalne rute. Njegova potpuna rehabilitacija obezbediće znatno veći nivo bezbednosti za sve vozače, produžiće životni vek saobraćajnice i olakšaće svakodnevno kretanje lokalnom stanovništvu.

Zajedničkim ulaganjem Grada Vršca i Pokrajinske vlade potvrđuje se opredeljenost ka ravnomernom razvoju svih naseljenih mesta i stvaranju boljih i sigurnijih uslova za život građana na ovoj teritoriji.

(Grad Vršac)