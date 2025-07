Kako da rashladimo automobil, a da ne potrošimo više goriva

Znate li da samo jednim pritiskom na dugme možete da smanjite potrošnju goriva, a da u kolima ipak bude prijatno i da budete bezbedni u vožnji? U čemu vozači najčešće greše i zašto je održavanje klima uređaja toliko važno, za Jutarnji program je govorio Đorđe Šljukić, automehaničar i tehnički savetnik.

Kada kažemo da je leti potrošnja goriva veća zbog klima uređaja, Đorđe Šljukić napominje da to pre sveta zavisi od toga da li je sistem za klimu ispravan, odnosno redovno servisiran i pravilno napunjen.

U slučaju da nema dovoljno freona, kompresor radi mnogo duže i onda se javlja veća potrošnja“, ističe tehnički savetnik.

Pojedini podaci govore da kada su u pitanju benzinci, oni sa uključenom klimom troše litar do dva više, odnosno 10-15 odsto, a dizelaši 5-8. Šljukić navodi da to zavisi prvenstveno od kapaciteta motora.

„Što je manja zapremina motora, to je veća razlika u potrošnji. Prosto motor je slabiji i više snage mu crpi kompresor klime. Zavisi i od konstrukcije kompresora klime. Znači što je jači motor, to je manja razlika u potrošnji. Zato su dizeli manje osetljivi na to jer imaju mnogo jači obrtni moment od benzinskih motora i zato manje osete tu potrošnju klime“, objašnjava gost Jutarnjeg programa.

Čarobno dugme koje može da promeni potrošnju

Snaga motora je jedan aspekt stvari, ali tu nema pomoći jer smo takav automobil kupili, dodaje tehnički savetni, ali druga stvar je održavanje.

Na starim klima sistemima je postojalno dugme – „economic“ i „full“, gde je u ekonomik modu kompresor manje radio.

Filter klime ili kabine

Filte kabine ljudi često vezuju za servis klime, ali to nije isto, naglašava Đorđe Šljukić. Filter kabine se obavezno menja pri svakom redovnom servisu jednom godišnje ili na pređenih 10.000 do 15.000 kilometara. „To nije filter klime, već je filter kabine kroz koji prolazi vazduh i kada se klima ne koristi. To je možda i najbitniji filter u vozilu za nas kao vozače. Možda nema veze sa potrošnjom, ali ima sa zdravljem. Mada može imati veze i sa potrošnjom, jer kada je zapušen, protok vazduha je manji, a samim tim kompresor mora više da radi“, objašnjava tehnički savetnik.

„Međutim, sad su većina tih klima sistema automatizovani, tako da nemate to čarobno dugme, ali ono što vi možete da uradite kao vozač, jednom u dve godine da odete u svoj servis gde održavate vozilo, uradite redovan servis klime, da ta klima bude u optimalnom stanju.“

Klimu u kolima uključiti i tokom zime

Klimu u kolima treba uključiti i tokom zime, prvenstveno zbog toga da kompresor klime ne bi stajao cele godine, napominje Đorđe Šljukić. Pored toga, kada je hladno, kada pada kiša i magle se stakla, klima je najefikasnija.

„Nema veze što je vozilo na grejanju. Znači, vama grejanje radi, upalite dugmence od klime, ona odmagli bukvalno u roku od par sekundi staklo i možete da vozite normalno.“

Što se potrošnje goriva tiče treba napomenuti i da vozila sa automatskim menjačem manje troše jer imaju potpuno drugačiji sistem rada od manuelnog menjača. Međutim, potrošnja zavisi i od održavanja vozila, tehničkih karakteristika vozila, a najviše zavisi od vozača i „od desne noge koja pritiska pedalu gasa“, naglašava gost Jutarnjeg programa.

Kada su velike vrućine, gotovo da ne postoji magičan recept kako brzo da rashladimo auto, ali najgora stvar koju možemo da uradimo je da sednemo u auto i uključimo klimu, ističe Šljukić.

„Prvo i osnovno je otvoriti prozore i vrata da taj vreo vazduh izađe napolje. Klima uređaju isto treba vremena da krene da hladi. Treba joj par minuta da povrati freon, da taj vreo vazduh izađe iz same ventilacije, pa tek onda počinje da hladi vazduh“, kaže Đorđe Šljukić automehaničar i tehnički savetnik, na kraju gostovanja u Jutarnjem programu.

