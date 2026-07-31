Mladi čuvari tradicije oduševili Vranjance: UGMNZ „Goce Delčev“ uspešno predstavio autentične ukuse juga

U okviru ovogodišnje manifestacije „Dani Vranja 2026“, Trg Staniše Sosića u Vranju večeras je bio centar vrhunskih gastronomskih ukusa i istinske kulturne razmene.

Udruženje građana makedonske nacionalne zajednice UGMNZ „Goce Delčev“ uspešno je realizovalo izložbu pod prepoznatljivim sloganom „Jug u srcu – most prijateljstva!“, privukavši veliki broj posetilaca koji su uživali u duhu tradicije.

Glavni akteri ovog događaja bili su članovi Foruma mladih pomenutog udruženja.

Članovi Foruma mladih „Goce Delčev“ i UGMNZ „Goce Delčev“ sa velikim ponosom dali su svoj doprinos manifestaciji „Dani Vranja“, predstavljajući tradicionalna vranjska jela kao znak ljubavi prema gradu u kome živimo. Naši budući vladini studenti – Sofija, Marta, Staša, Teodora, Lazar, Milica, Sara, Sandra, Andreja, Dušan, Braca, Natalija, Ena, Srna, Emilija, Nataša i Ivana, uz nesebičnu pomoć svojih baka i roditelja, pripremili su bogatu trpezu: pite, zeljanik, samsu, propeć, sečenicu, salatu žetvarku i mnoge druge tradicionalne specijalitete. Ovo je bio naš poklon gradu Vranju i poruka da se prijateljstvo, zajedništvo i međusobno poštovanje grade dobrim delima. Neka ova trpeza bude simbol Mosta prijateljstva koji zajedno gradimo.

Obučeni u prepoznatljive crvene i žute majice, ovi mladi ljudi su svojom energijom i gostoprimstvom poslali snažnu poruku o važnosti očuvanja kulturnog nasleđa.

Svečanu trpezu, ukrašenu tradicionalnim banatskim i južnjačkim motivima, krasile su i istaknute zastave Srbije i Makedonije, čime je još jednom simbolično podvučeno dugogodišnje prijateljstvo i povezanost dva naroda.

Na bogato dekorisanim stolovima našli su se autentični i s ljubavlju pripremljeni specijaliteti koji decenijama predstavljaju ponos južnjačke kuhinje. Vranjanci i gosti grada imali su priliku da degustiraju i ocene tradicionalne pite i slaniše pravljene po starim recepturama. Posebnu pažnju privukle su domaće banice koje je pripremila Sofija Sasov, tradicionalna sečenica iza koje stoji Stana Ljubisavljević, kao i čuvena vranjska samsa, koju su za ovu priliku majstorski umesili Teodora Stanković i Lazar Nikolić.

Organizatori su kroz realizaciju ove večeri pokazali da se kultura i tradicija najbolje čuvaju onda kada se prenesu na mlađe generacije. Uspešna prezentacija na gradskom trgu potvrdila je zvanični moto udruženja da kultura efikasno povezuje ljude, dok iskreno prijateljstvo ostaje kao trajna vrednost. manifestacija je završena u kasnim večernjim satima uz obostrane pohvale posetilaca i organizatora, koji su najavili nove slične akcije u budućnosti.

(Pančevac/S.L)